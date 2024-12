“Quelli del monumento“. A cena per ricordare gli anni ’80 e ’90

Tradizionale cena pre-natalizia per un gruppo di amici che nel periodo tra la fine degli Ottanta e l’inizio degli anni Novanta si incontravano regolarmente, quasi ogni sera, al monumento di Maria Luisa di Borbone, al centro di piazza Napoleone, quando ancora era adibita a parcheggio auto. Tanti i ragazzi di allora che si sono avvicendati in quel ritrovo dove si parlava di attualità, di sport, di politica e di divertimento. Una nutrita rappresentanza del gruppo, ben sedici persone, si sono ritrovate anche quest’anno (nella foto) alla cena organizzata da Fabrizio Menichetti per ricordare tutti insieme, con gioia e piacere, i “vecchi tempi“.