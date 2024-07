Quella preziosa carta fatta col marmo. In esclusiva alla biennale Cartasia

Lucca Biennale Cartasia non smette di sorprendere. Oggi e lunedì 5 agosto, la protagonista degli incontri sarà una carta nuova, realizzata con fibre di cotone e polvere di marmo di Carrara. Si tratta della carta marmo prodotta a mano dalla Cartiera Magnani di Pescia e presentata in anteprima e in esclusiva alla Biennale che da 20 anni con la carta realizza opere d’arte e promuove ricerca e innovazione.

Dunque oggi pomeriggio alle 17 nel loggiato di Palazzo Guinigi sarà possibile scoprire questa nuova carta, che viene lanciata da Magnani proprio in occasione di LuBiCa. Nata dalla richiesta dell’artista Meiko Yokoyama, protagonista a livello internazionale della paper art, è una carta pesante, particolare e tutta da scoprire. Con questi fogli da disegno, brillanti come il marmo e duttili come la carta, Meiko dimostrerà ai visitatori (artisti e curiosi) la versatilità di questo supporto fatto di materiali nobili, ideale per grafite e acquerello. All’incontro saranno presenti anche i cartai di Magnani, azienda che produce la carta a mano in una terra in cui questa fabbricazione è nota dal 1481. Lunedì 5 agosto, alle 10.30, un altro incontro con Meiko Yokoyama che propone una seconda dimostrazione rivolta a chiunque voglia conoscere le qualità e cimentarsi con questo materiale d’eccezione. I due incontri sono a ingresso gratuito, non è richiesta la prenotazione. Fino al 29 settembre, Lucca Biennale Cartasia anno 2024 propone tre mesi di: mostre, workshop, incontri, degustazioni, sessioni di team building, book club, giochi da tavolo e molto altro. Lo spazio di Palazzo Guinigi diventa un Hub creativo sempre aperto dove potrai venire per leggere un libro, seguire un evento, degustare una specialità tipica e scoprire una mostra originale e stimolante.

Tra gli appuntamenti spazio a Lubica Activity - “Gioielli di origami”, workshop che si terrà il 3 agosto dalle 13.30 sempre nel Palazzo Guinigi. E’ qui che l’artigiana Mayumi Fukuda terrà appunto un workshop di 3 ore sui suoi gioielli-origami, con brunch. A seguire, un incontro con l’artista con aperitivo. Il programma completo degli eventi di Lu.Bi.Ca. è consultabile su www.luccabiennalecartasia.com.