Quei “sei gradi“ in più non sono solo un numero

Continua la stagione teatrale estiva organizzata dal Comune di Coreglia Antelminelli insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Stasera alle 21, in piazza delle Botteghe a Piano di Coreglia, con “6° (Sei Gradi)”, uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella, con la partecipazione di Ugo Gangheri, prodotto da Papero Srl.

Covatta parte proprio dal numero 6, il cui significato è altamente simbolico: rappresenta, infatti, l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Lo spettacolo è infatti collocato nel futuro, in diversi periodi storici, durante i quali la temperatura media della terra è aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivono in queste epoche sono i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti), hanno ereditato il nostro patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche tutti gli effetti negativi del cambiamento climatico: in una parola, il mondo, così come lo stiamo lasciando a chi verrà dopo di noi.

Il grande comico napoletano parte da qui e lo fa con quella ironia sagace che unisce risata a riflessione: modelli matematici applicati all’ecologia, creati con solide basi scientifiche, ci dicono che i nostri più stretti discendenti avranno seri problemi e si dovranno adattare a (soprav)vivere in un pianeta divenuto assai meno ospitale se non inizieremo a porre il tema del cambiamento climatico quale argomento-guida del presente e del futuro più prossimo.