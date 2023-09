“Quattro milioni recuperati a Lucca: ora si va avanti”

“I risultati del bilancio semestrale di Sistema Ambiente sono una buonissima notizia per la città e per l’amministrazione comunale e si tratta solamente del primo segnale di una inversione di tendenza che porterà vantaggi per tutti, in particolare per gli utenti, perché di fatto diminuisce il costo pro-capite sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Il recupero crediti di Sistema Ambiente andrà avanti per assicurare ulteriori risorse per l’azienda e diminuire il costo del servizio per ogni singolo utente lucchese”.

Così l’assessore all’ambiente Cristina Consani commenta i dati emersi, che vedono negli ultimi sei mesi recuperati ben quattro milioni di euro di crediti insoluti. Da sempre molto attenta ai conti di Sistema Ambiente, l’assessore ha assecondato e promosso i vari passaggi che hanno permesso questo importante risultato. “Le parole del presidente Sandra Bianchi e dell’amministratore delegato Marco Conti sono state chiare e hanno sottolineato la grande unità d’intenti che ha caratterizzato questo anno di lavoro e che ci ha visto, come amministrazione comunale, in prima linea su questo fronte – continua Consani - Del resto, fin da subito, con il sindaco Mario Pardini eravamo stati chiari: gli obiettivi di medio e lungo periodo su Sistema Ambiente e sui rifiuti in generale erano quelli di recuperare questi crediti inevasi e migliorare il servizio. Obiettivi centrati, si va avanti“.