Quattro milioni per il bando. Opere pubbliche

Arriva il bando 2024-2026 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca relativo alle “Opere pubbliche” attraverso il quale si intende sostenere la realizzazione, manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o completamento di progetti edilizi di fondamentale importanza per le comunità locali.

Il bando mette a disposizione un cospicuo budget di 4milioni di euro, destinati, si legge in una nota, "al solo cofinanziamento di opere già finanziate da altri soggetti; in termini percentuali, il contributo erogato non potrà superare il 30% del valore complessivo dell’intervento". La domanda, fanno sapere dalla Fondazione Crl, dovrà essere presentata entro e non olte il prossimo 12 gennaio 2024.

Prosegue la nota dell’ente di San Micheletto: "Si tratta di un bando rivolto principalmente agli enti pubblici anche se, in determinati casi eccezionali, potranno essere presentate richieste da altri soggetti per progetti su immobili di rilevante interesse per la comunità locale".

Si tratta di risorse ingenti a disposizione delle opere pubbliche che, come sottolinea la Fondazione, "risulta cruciale per stimolare l’economia locale, a maggior ragione in questa congiuntura che vede le pubbliche amministrazioni impegnate con il Pnrr".

Da sottolineare che sarà ammesso l’inserimento di una sola richiesta per ogni singolo soggetto. Il bando sulle opere pubbliche segue di pochi giorni quelli già aperti e dedicati alla cultura, sottolineando ancora una volta la particolare attenzione della Fondazione per il territorio. Quindi, per cogliere questa importante occasione, gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente in formato elettronico attingendo dal “Portale richieste online” attivo sul sito www.fondazionecarilucca.it. Chiarimenti per la compilazione sulla homepage del portale “Rol” e all’help desk dal lunedì al venerdì (orario 9-19) oppure all’800776414.

Mau.Guc.