Quattro giornate molto intense

Quattro giorni intensi di spettacolo, creatività e divertimento. “Back to The Style“, al Real Collegio, promette di coinvolgere il pubblico con tante attività, dalle battaglie di freestyle ai workshop con insegnanti di fama mondiale. La giornata inaugurale, giovedì 7 marzo, si apre con il Walking Dance Tour per le vie della città, seguito da spettacoli al Teatro San Girolamo e una festa esplosiva alla Casa del Boia. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella cultura della street dance fin dal primo giorno, con workshop gratuiti e showcase che mostreranno il meglio del talento locale e internazionale.

Venerdì 8 marzo, la Creative Zone alla Palestra Ducale Maria Luisa, dove i ballerini potranno esprimere la propria creatività con performance originali. La giornata continua con workshop e jam session, culminando in una festa imperdibile con Dj Sam Yudat al Real Collegio. Sabato 9 marzo il clou con l’apertura delle preselezioni per le Battle 1vs1. I partecipanti avranno l’opportunità di mostrare le proprie abilità e competere per il titolo di miglior ballerino. La giornata si conclude con le finali delle Battle 1vs1 e una festa mozzafiato con Dj Yugson e Dj Sam Yudat. Mentre il 10 marzo, è dedicato al Concorso Coreografico nella Palestra Ducale Maria Luisa, dove le crew si sfideranno in coreografie spettacolari.

R.G.