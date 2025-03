Quattordici nuovi cittadini. Festa in Comune con il dono di tricolore e Costituzione

Dopo oltre un anno e mezzo dall’istituzione della cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana, nelle scorse settimane l’assessore ai servizi demografici Moreno Bruni ha consegnato i “kit di cittadinanza”, costituiti dalla bandiera italiana, dalla Costituzione e dall’Inno italiano, a 14 nuovi cittadini italiani.

Nel primo gruppo erano presenti 4 diciottenni nati in Italia da famiglie originarie dell’Albania, Filippine, Romania e Senegal, che sono stati dichiarati italiani, mentre nell’altro gruppo erano presenti 10 persone provenienti dallo Sri Lanka, Marocco, Brasile, India, Filippine, Albania, Repubblica Domenicana e Russia, che hanno ricevuto la cittadinanza per residenza o per matrimonio e che hanno prestato giuramento.

L’amministrazione comunale nel luglio 2023 ha infatti voluto che l’attribuzione della cittadinanza, diventasse un momento di festa solenne per sottolineare questo passaggio di accoglienza basato sul rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.