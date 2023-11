Quasi 120 chilogrammi di droga distrutti nell’inceneritore

I Carabinieri della stazione di Altopascio hanno distrutto oltre 110 chilogrammi di sostanze stupefacenti, sequestrati in alcune importanti operazioni antidroga e nel corso dei normali servizi di controllo del territorio. Martedì alle 8 di mattina il convoglio dei militari dell’Arma composto da tre autovetture, di cui due di scorta, ha lasciato il comune di Altopascio diretto al termovalorizzatore di Montale (Pistoia), dove hanno proceduto, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, alla distruzione di circa 110 chilogrammi di hashish, circa 2,2 chilogrammi di eroina e circa 100 grammi di cocaina.

Si trattava di droga sequestrata nel territorio del Comune di Altopascio in occasione di due arresti in flagranza operati dai carabinieri di quella stazione il 18 dicembre 2021 e il 6 settembre 2023. Altra droga era stata poi trovata in occasione di 42 sequestri amministrativi operati nelle attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

II primo sequestro risaliva appunto al 18 dicembre 2021, in via Roma di Altopascio, quando a un 31enne albanese furono trovati circa 2,2 chilogrammi di eroina.

L’altro risaliva al 6 settembre scorso a Spianate, dove i militari dell’Arma avevano fermato un 23enne della zona sequestrando all’interno della sua auto e poi nell’abitazione un totale di ben 115 chilogrammi di hashish.