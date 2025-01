"Quando Maggiano cantava". Arté svela il prossimo cartellone

Una ventina di appuntamenti in due mesi fra proiezioni e incontri. Pronto il cartellone dei mesi di febbraio e marzo della stagione artistica di Artè, promossa dal Comune con la direzione artistica di IF Prana e la collaborazione di Cineforum Ezechiele 25,17. La programmazione degli eventi è bimestrale per teatro, musica ed incontri e mensile per il cinema in modo da poter proporre anche le ultime uscite. "Artè offre una proposta culturale variegata e di qualità: dal teatro, al cinema, alla musica, passando per le varie forme di arte, capace di intercettare gli interessi di adulti e bambini – spiega l’assessora alla cultura Claudia Berti –. Una programmazione, inoltre, che vuole fornire alla cittadinanza momenti di riflessione e di confronto su temi di attualità, come, nel caso della ‘Giornata Internazionale della Donna’". Gli eventi, fatta eccezione per il cinema, sono ad ingresso gratuito.

Per gli appuntamenti di teatro sabato, alle 21, Guascone Teatro presenta ‘L’angelo sbagliato’, monologo di Marco Fiorentini e Federico Malvaldi con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce). Drammaturgia di Federico Malvaldi; venerdì 7 febbraio, ore 17.30 presentazione del libro ‘Leggera cura. Quando Maggiano cantava’ di Marco Amerigo Innocenti ed Enrico Marchi, all’interno della rassegna "Campa Cavallo" promossa dalla Fondazione per la Coesione Sociale; sabato 15 febbraio, ore 21, incontro ‘Una vita d’erbe’ con Marco Pardini etnobotanico e naturopata, autore di varie pubblicazioni. Il cinema invece trova spazio domenica 2 febbraio ore 17 e 19,30 ’Maria’ di Pablo Larrain con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher; venerdì 7 febbraio, ore 21 e domenica 9 febbraio ore 17 e 19,30 ‘Giurato numero 2’ di Clint Eastwood con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.k Simmons; venerdì 14 febbraio ore 21 e domenica 16 febbraio ore 17 e 19,30 ‘Conclave’ di Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto; venerdì 21 febbraio, ore 21 e domenica 23 febbraio ore 16,45 e 19,30 ‘L’abbaglio’ di Roberto Andò. Ricco anche il cartellone di eventi dedicati alla musica: il 4 marzo, ore 21 un tributo musicale a Lucio Dalla; l’8 marzo ore 21 ‘Me ne vado’ monologo di e con Marcela Serli; sabato 15, ore 16 lo spettacolo per bambini ‘Radio Olimpia libera’; il 22 marzo, ore 21, ‘C’erano ...i Beatles e i Rolling Stones’, serata musicale con The Nowhere Men e Easy Riders; sabato 29, ore 21, i Sacchi di Sabbia presentano ‘Sandokan, o la fine dell’avventura’ liberamente tratto da "Le tigri di Mompracem".

B.D.C.