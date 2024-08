Quando le Mura si colorano di verde “Murabilia“ incanta Lucca

Duecento vivaisti da tutta Europa, 13 mostre e oltre 40 appuntamenti con laboratori, visite guidate e ospiti d’eccezione. Conto alla rovescia per la 23esima edizione di Murabilia, la mostra mercato dedicata al giardinaggio che si terrà sulle Mura di Lucca venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre con i migliori espositori ed esperti del verde. Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, l’edizione di quest’anno sarà dedicata agli alberi: all’evento si potrà infatti imparare a conoscere le singole specie, come prendercene cura, fino alla scoperta di quelli che sono i segnali di allarme che le piante ci lanciano riguardo ai problemi ambientali. Per questa edizione il fiore simbolo della mostra sarà invece la Dalia, divenuta di recente protagonista dei più bei giardini d’Italia. Una ricca mostra dedicata a questo fiore sarà allestita da Stefano Magi del vivaio Le Rose di Firenze.

Raddoppiati, rispetto allo scorso anno, i vivaisti stranieri che porteranno alla mostra il "meglio" dei giardini europei. Ricchissimo poi il programma di incontri con relatori: il maestro giardiniere Carlo Pagani volto noto per le sue trasmissioni tv, l’architetto progettista Maurizio Usai, l’esperto di bulbi Davide Pacifico, Paolo Gullino di Piante Innovative, Simone Caratozzolo esperto di giardini a bassa manutenzione e ridotta richiesta idrica, Livia Bartoli, Stefano Quaglierini e Massimo Bartoli in un evento su vino e finanza a cura di GreeheArt Favilla; Francesco Diliddo blogger de "Il Balcone Fiorito". Ospite d’eccezione anche Giulio Veronese, architetto e curatore dei giardini di Villa Pergola di Alassio.

Non mancheranno poi le mostre: dal giardino "artistico" alle orchidee, fino a un ricco assortimento di frutti di varietà antiche, in parte recuperate. Per la prima volta a Murabilia anche lo chef Damiano Carrara, che presenterà il suo nuovo libro "Naturalmente. La mia pasticceria per tutti". Lo chef, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in programmi tv di successo, incontrerà il pubblico domenica 8 alle ore 12. Compreso nel costo del biglietto c’è anche l’ingresso all’Orto Botanico di Lucca, uno dei giardini più antichi d’Italia che conserva al suo interno esemplari rari e grandi piante monumentali. Si conferma la collaborazione anche con Villa Reale di Marlia: sarà infatti possibile entrare ai giardini e ai musei con biglietto ridotto, presentando il biglietto di Murabilia e viceversa. Murabilia è anche un evento per famiglie dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), e biglietto ridotto sino a 18 anni non compiuti e over 65 anni.

Giulia Prete