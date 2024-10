Quando l’alimentazione può esserci amica. Ciro Vestita ci svela tutti i segreti “bio“

L’appuntamento da non perdere è sabato alle 16 al Real Collegio, dove l’Associazione l’Inner Wheel Club di Lucca organizza con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca la Conferenza con il dottor Ciro Vestita, dietologo e fitoterapeuta volto noto della Rai, docente universitario e autore di numerosi libri sulla nutrizione, e il Dr Stefano Filipponi, dietista. Nell’incontro si parlerà dell’importanza della nutrizione e della consapevolezza di ciò che mangiamo; dai prodotti del territorio agli alimenti biologici, dalle erbe mediche alle piante medicinali. L’importanza di alimentarsi in modo corretto è quantomai attuale nel nostro tempo. Una componente molto importante della prevenzione passa proprio dall’alimentazione. Non solo, c’è necessità di trovare anche strategie che possano aiutare a supportare il processo di sana alimentazione, questo aiuto può arrivare dalla fitoterapia. Ad oggi siamo in grado di usare le proprietà del mondo vegetale per integrare la nostra dieta alimentare. L’ingresso è gratuito: eventuali offerte saranno devolute a sostegno del progetto “ Tempo di Musica”della L.O.L. Laboratorio Orchestrale Lucchese , coordinato dalla Caritas. Evento anche online.