Quando Giuntoli marcava i bomber del Castelnuovo

Quando Cristiano Giuntoli, l’attuale direttore sportivo della Juventus, già fautore del miracolo Carpi promosso dalla D alla A e dell’eccezionale Napoli dello scudetto dello scorso anno, era avversario del Castelnuovo sia nel Nazionale Dilettanti, l’allora Serie D, sia in C2 sempre con la maglia dell’Imperia.

"Lo ricordo bene - commenta l’allora centravanti del Castelnuovo, Edoardo Micchi - . Era un difensore arcigno e forte anche per la sua stazza fisica (185 centimetri). Tra l’altro io dopo il campionato a Pontedera in C2 dovevo andare a giocare nell’Imperia e saremmo diventati compagni di squadra dopo essere stati avversari in campo. Rimasi due giorni ad Imperia, ma poi non se ne fece nulla. Al ritorno venne con me in auto e lo portai ad Agliana dove abitava. Poi non ci siamo più incontrati in campo". Nel Castelnuovo di quegli anni punto di forza della difesa era Pacifico Fanani, poi diventato un bravo allenatore. "Chi l’avrebbe detto - commenta- che quel robusto difensore sarebbe diventato uno dei più apprezzati direttori sportivi italiani. Sicuramente meglio come Ds che …difensore". Cristiano Giuntoli, classe 1972, nato a Firenze, ma pratese di famiglia, ha giocato 361 partite tra Nazionale dilettanti tra Serie D e C2 segnando anche 13 gol, che non sono pochi per un difensore centrale, con Prato, Colligiana, Latina, Imperia, Savona, Sanremese e Valle d’Aosta. Giuntoli contro i gialloblu garfagnini giocò quattro volte in campionato, la prima volta nel Nazionale dilettanti nel campionato 1996-97 in Imperia-Castelnuovo 1-3 con doppietta di Barsotti e gol di Venturelli, marcando proprio Micchi. Al ritorno a Castelnuovo era assente. Anche l’anno successivo con i neroazzurri dell’Imperia al vecchio Comunale non andò bene prendendo tre gol, ma si vendicarono al ritorno con lo stesso punteggio, sempre con Giuntoli in campo.

L’ultima partita da avversario del ds bianconero contro il Castelnuovo di Giancarlo Favarin fu nel campionato di C2 1999-2000 nella gara Imperia-Castelnuovo 1-1. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2009, Giuntoli prese a Coverciano il patentino per allenare in Serie B, per poi intraprendere la carriera di direttore sportivo che lo ha portato così in alto. Pochi mesi fa ha confessato anche la sua fede calcistica. "Per un bambino come me che partiva da Prato e faceva 8 ore in pullman per vedere la Juventus, esserne oggi il ds è un motivo di grande soddisfazione. Un’emozione incredibile".

Dino Magistrelli