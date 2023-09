Qualità della vita in montagna. Arrivano fondi per la sicurezza: "Rendiamo migliori i territori"

Circa 450mila euro del Fondo della Montagna per dare maggior sicurezza al territorio della Mediavalle. Sono le risorse che si è aggiudicata l’Unione dei Comuni della Mediavalle, guidata da Marco Remaschi per condurre interventi su tutti e cinque i territori comunali di cui si compone l’Unione, finalizzate al miglioramento della qualità della vita in montagna, della sicurezza idrogeologica delle aree, soprattutto quelle in prossimità dei centri abitati, e dei suoi collegamenti con la Fondovalle.

"La capacità di fare progetti credibili e ottenere un cospicuo quantitativo di risorse - commenta il presidente Marco Remaschi - confermano anche la capacità dei nostri uffici di lavorare e di programmare bene. Nello specifico queste risorse ci consentiranno di portare avanti interventi che contribuiscono a rendere più accessibili e più vivibili i nostri territori, specialmente quelli di montagna e più periferici".

Nello specifico, questi gli interventi: nel comune di Barga sono previsti lavori di sistemazione di un dissesto a valle della strada comunale in località Renaio. A Coreglia Antelminelli si prevede la realizzazione di lavori di sistemazione del movimento franoso e della regimazione delle acque a valle di via Piana a Tereglio. A Bagni di Lucca si prevede la sistemazione del movimento franoso e della regimazione delle acque a valle della strada di accesso alla frazione di Cocciglia. Sempre a Bagni di Lucca, il progetto mira alla messa in sicurezza di alcuni distacchi e cedimenti stradali lungo la strada di accesso per Brandeglio. A Borgo a Mozzano si procederà invece con la sistemazione di cedimenti stradali, con la regimazione delle acque e con la messa in sicurezza di alcune pareti rocciose sulla strada per San Romano di Motrone.

Infine, nel comune di Pescaglia la realizzazione di lavori di adeguamento, messa in sicurezza e regimazione delle acque superficiali della viabilità forestale tra le località Colandi e Foce di Gello.

Marco Nicoli