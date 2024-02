Quale futuro per le nostre infrastrutture?. I coltivatori incontrano l’assessore Baccelli

"Quale futuro per le infrastrutture di Lucca?": è questo il tema dell’incontro in programma domani alle 15. All’evento - che sarà moderato dal presidente della Cia Toscana Nord, Luca Simoncini - prenderanno parte l’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, la consigliera regionale del Pd, Valentina Mercanti e Sandro Orlandini, vicepresidente della Cia Toscana. "Abbiamo voluto questo incontro - spiega il presidente Simoncini - poiché riteniamo di fondamentale importanza fare il punto della situazione sulle infrastrutture del nostro territorio, in quanto da esse dipende il rilancio dell’agricoltura quale ambito economico strategico. Non possiamo più attendere e non vogliamo più ascoltare promesse che non vengono mantenute: adesso servono risposte chiare e concrete, affinché l’agricoltura divenga un volano economico per l’intera provincia. E, per questo, abbiamo previsto non solo l’illustrazione dei progetti che la Regione ha in tal senso, ma anche un momento di dibattito e confronto, affinché sia noi, sia nostri associati si possano far presenti i nodi cruciali delle infrastrutture".L’appuntamento è nella sede della Cia Toscana Nord, in via Carlo Del Prete, 347/M.