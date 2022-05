QN incontra le filiere, si parte con il cartario

Lucca, 10 maggio 2022 - Parte da Lucca il ciclo di incontri voluti dal nostro Gruppo editoriale “QN Quotidiano Nazionale”, dal titolo “Le sfide dei territori e dei distretti italiani: Qn incontra i protagonisti delle filiere”. Il primo dibattito è per giovedì alle 17 nella sede della Confindustria Toscana Nord di piazza Bernardini, con l’argomento “Il futuro della carta: tra innovazione e sostenibilità”. Un tema interessante e pertinente per la storica vocazione del nostro territorio che ha fatto della Lucchesia uno fra i territori d’eccellenza in Europa per la lavorazione della carta. Un settore in cui la congiuntura attuale vede in prima linea proprio le aziende, immerse nelle difficoltà date dalla lievitazione dei costi dell’energia ma che attraverso un’attenta valutazione degli eventi, si sta dimostrando foriera di iniziative volte a individuare nuove strategie, con una politica industriale che guarda all’innovazione e alla tutela delle nuove sfide per l’ambiente.

Dopo i saluti della direttrice de La Nazione Agnese Pini, l’incontro entrerà con gli esperti. L’iniziativa delle testate del Gruppo Monrif, a partire da quella de La Nazione di Lucca, ha dunque lo scopo di approfondimento sull’impatto socio-economico nella struttura organizzativa e nei processi di produzione delle principali filiere di produzione, creando così un’opportunità per le istituzioni, le associazioni e le aziende di offrire il proprio riscontro sugli strumenti che, a livello regionale, sono a supporto dell’innovazione delle imprese, in modo da sviluppare uno scambio di idee e segnalare esigenze e suggerimenti ai “decisori”.

L’incontro sarà anche un momento fruttuoso per parlare di innovazione utile alla competitività del sistema produttivo e delle imprese del settore, individuando le nuove strategie e proponendo di conseguenza soluzioni e nuovi servizi. Un confronto sulle politiche di sviluppo dell’Unione Europea che intendono proprio fare leva sull’innovazione e la sostenibilità: rendere i processi più efficienti, sviluppare la pianificazione strategica del territorio. Ed è per questo che La Nazione, insieme alle altre testate del Gruppo, diventa, a partire da questo primo incontro, il partner qualificato per supportare l’attività di crescita e sviluppo della nostra realtà produttiva industriale.

Al termine del dibattito è previsto un momento conviviale con aperitivo per tutti i partecipanti. Partecipare è semplice, basta prenotarsi (anche perché i posti sono limitati) collegandosi al sito www.quotidiano.netdistrettocarta.

L’evento vede il patrocinio di Confindustria Toscana Nord, mentre partner saranno BPER, Comieco e Sofidel.

Maurizio Guccione