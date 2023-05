QN Distretti arriva a Lucca Al Real Collegio si parla di carta e sostenibilità

Cresce l’attesa per l’iniziativa di QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! che giovedì alle 17.30 nella Sala del Capitolo del Real Collegio, affronterà il tema dal titolo “La sfida sostenibile della carta del domani: in equilibrio tra innovazione, prodotto e persone”. Un incontro che rientra tra le iniziative dei giornali del nostro Gruppo editoriale sulle sfide dei territori e dei distretti italiani. All’iniziativa saranno presenti Agnese Pini, direttrice di QN-Quotidiano Nazionale, e Luigi Caroppo, vicedirettore QN Quotidiano Nazionale. Dopo i saluti del presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, la direttrice incontrerà Mario Pardini, sindaco di Lucca, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Luca Menesini presidente della Provincia di Lucca e Nicola Neri, Ceo Ipsos. Tra i relatori Simone Maci, responsabile direzione territoriale centro ovest di BPER Banca, Tiziano Pieretti, vicepresidente Confindustria Toscana Nord e presidente sezione carta e cartotecnica, Luca Raffaele, direttore generale NeXt, “Nuova economia per tutti”. A Moderare l’evento sarà Francesco Meucci, caposervizio della redazione di Lucca de La Nazione.

L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione del posto registrandosi al link quotidiano.netdistretticarta. Al termine è previsto un momento di networking con cocktail.

Il tema che sarà sviscerato è particolarmente importante per il nostro territorio: la Lucchesia, costituisce il distretto cartario per eccellenza, sia in Italia che in Europa, con la presenza di importanti aziende multinazionali. Parliamo di un distretto produttivo che conta 325 imprese e dà lavoro a oltre 10mila persone, con un fatturato di 4.585 milioni di euro e un export di 2.321 milioni di euro. Il cuore pulsante del distretto cartario di Lucca assume una strategia-volano per l’intera economia, che transita dall’ innovazione e il ricorso alle energie rinnovabili, facendo di questo territorio un laboratorio dove il presente si lancia verso il futuro con il grande tema dell’economia circolare.

Vi è poi l’aspetto del riciclaggio di carta e cartone, anch’essi di importanza rilevante. E infine – ma in realtà rappresenta l’inizio della sfida per il futuro – tutto quello che riguarda la decarbonizzazione e il ricorso, di conseguenza, alle energie rinnovabili. Queste sembrano essere l’obiettivo primario delle aziende cartarie del distetto cartario lucchese: la svolta legata all’approvvigionamento energetico, appare come un atto prioritario. In tal senso, proprio da parte degli industriali, vi è l’impellenza di un dialogo fruttuoso con le istituzioni, sia locali che regionali e nazionali.

La giornata di giovedì affronterà questi e molti altri temi, approfittando della presenza di esperti della produzione e della finanza. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Lucca, con Main partner Bper Banca e partner Sofidel Spa, ASviS e Ipsos.

Maurizio Guccione