Punto prelievi aperto tutti i martedì per i cittadini

Una buona notizia in campo sanitario, grazie al volontariato paesano, in collaborazione con l’Asl, arriva da Vagli Sopra, dove, anche quest’anno, il punto prelievi del sangue è aperto tutti i martedì della settimana presso il locale ambulatorio della Fraternita di Misericordia di Vagli Sopra. "Tutto questo funziona- commenta un paesano riconoscente di tale servizio- grazie alla dottoressa Rosalba Giorgi, dipendente dell’Asl oggi in pensione, qualificata per l’effettuazione dei prelievi, figlia del primo presidente della Fraternita, maestro Dario Giorgi, che è stato anche sindaco del Comune di Vagli negli anni ‘60. Ad oggi i prelievi di sangue hanno superato quota 450 e a questo ritmo si può facilmente prevedere che supereranno i 500 a fine anno".