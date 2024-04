“Pulizie di primavera“. Il servizio itinerante in 18 siti sul territorio

Sistema Ambiente e Comune hanno previsto anche quest’anno un ricco calendario di possibilità di conferimento “itinerante” dei materiali solitamente destinati ai centri di raccolta, denominandolo “Pulizie di Primavera”. A partire da oggi una serie di date in cui verranno messi a disposizione mezzi e personale per ritirare sul posto i rifiuti che solitamente vanno conferiti nelle stazioni ecologiche.

"Si tratta di un servizio che facciamo per venire incontro alle persone che devono disfarsi di materiali ingombranti e non solo, ma non hanno la possibilità di accedere ai centri di raccolta – dicono l’assessore comunale all’ambiente Cristina Consani e il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi –. Abbiamo cercato di coprire tutto il territorio, con ben 18 giornate distribuite nel tempo e contribuiamo alla diffusione di un servizio importante e alla prevenzione di abbandoni indesiderati".

Potranno essere conferiti carta e cartone, plastica, metallo, legno, imballaggi, rifiuti ingombranti, abbigliamento, tubi fluorescenti (neon), frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie esauste, apparecchiature elettriche e elettroniche, cartucce esauste di toner. Non si possono conferire vernici e barattoli contaminati, rifiuti pericolosi come eternit e guaina catramata, rifiuti all’interno di sacchi neri che impediscano la verifica visiva. Inoltre i rifiuti dovranno essere selezionati per tipologia prima della consegna. Possono conferire solo i cittadini che posseggono un immobile iscritto a tariffa nel Comune. Per informazioni: 0583/33211, 800275445, whatsapp 333/6126757), [email protected].

Il calendario: oggi 16 aprile (ore 14-18) parcheggio ex Mulino Pardini S. Pietro a Vico; 18 aprile (8-12), cimitero di S. Donato; 20 aprile (14-18), vicino chiesa di Maggiano, via Sarzanese; 23 aprile (8-12), campo sportivo nuovo S. Maria del Giudice; 24 aprile (14-18), chiesa di Nozzano, prima del parcheggio dell’asilo; 26 aprile (8-12) piazzale Martiri di Liggeri S. Michele in Escheto; 27 aprile (14-18), cimitero Vinchiana; 30 aprile (8-12), parcheggio vicino alla chiesa di Saltocchio; 2 maggio (14-18), chiesa di S. Ilario di Brancoli; 4 maggio (8-12), scuola materna S. Michele di Moriano; 6 maggio (14-18), cimitero di Mulerna; 8 maggio (8-12), parcheggio via Passamonti angolo Via Tofanelli S. Concordio; 9 maggio (14- 18), cimitero di S. Vito; 11 maggio (8-12), piazzale Verdi angolo Via del Pallone; 13 maggio (14-18), cimitero di Antraccoli; 15 maggio (14-18) parco Matteotti S.Anna; 17 maggio (8-12), cimitero di Mutigliano; 19 maggio (14-18), Centro Civico Piaggione.