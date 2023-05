Puglia non diffamò Coltelli "E’ la mia 56ª assoluzione"

Non ci fu alcuna diffamazione. L’ex sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia (nella foto), è stato così assolto dal giudice Nidia Genovese, “perché il fatto non costituisce reato” dalle accuse che gli aveva mosso Mario Giuseppe Coltelli. I fatti risalgono all’aprile 2019, in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune della Garfagnana.

L’allora candidato sindaco Mario Coltelli aveva accusato Mario Puglia, sindaco uscente che sosteneva il suo avversario alle amministrative, di averlo tirato in ballo in modo diffamatorio in alcuni post sui social.

"La mia fiducia totale ed incondizionata nei magistrati giudicanti è granitica ed indissolubile. Oggi – commenta sui social Mario Puglia – per la 56ª volta sono stato assolto da denunce sottoscritte da Coltelli Mario Giuseppe , candidato a Sindaco bocciato dalle cabine elettorali.

Credo che un accanimento nei miei confronti perpetrato in maniera industriale e sistematica non si riscontra in nessun altro comune. Lo scopo è eliminarmi politicamente. Poi dicono che richiedo i risarcimenti. Fatti non parole. Un ringraziamento allo Studio dei professori Andrea Cardone e Laura Buffoni e ai loro avvocati che le li coadiuvano".