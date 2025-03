Pugilistica, week end di livello nazionale. A Lucca i round robin junior femminile

Nel corso dell’ultimo fine settimana, ben trenta match di altissimo livello hanno animato la sede della Pugilistica Lucchese, dove si è tenuto il Round Robin della categoria Junior (15/16 anni) femminile. Un torneo che ha riunito alle migliori quattro pugili di ciascuna categoria di peso per farle scontrare tra di loro al ritmo di un incontro al giorno, dal venerdì alla domenica.

Il Round Robin è stato un modo per queste pugili di mettersi in mostra davanti a nuovi tecnici azzurri della categoria, il maestro lucchese Giulio Monselesan e Daniela Valeri, e cercare di conquistare una convocazione in nazionale. Tra tanta qualità, non è mancata anche una presenza lucchese tra le competitrici: la Junior 48kg Matilde Bernini, già medaglia d’argento ai campionati italiani dello scorso anno nella categoria Schoolgirl (13/14 anni). Inserita nell’unico girone da tre (a causa della mancanza di una quarta candidata papabile per la canotta azzurra), Bernini ha iniziato il suo torneo già nel pomeriggio di venerdì, quando ha affrontato la siciliana Giorgia La Rosa (Sicula Boxe Team). Questa pugile di grande esperienza e qualità ha però trovato pane per i suoi denti contro la lucchese, che ha combattuto con grinta ed intelligenza l’incontro, rivelatosi più equilibrato di quanto ci si sarebbe potuti aspettare sulla carta.

Alla fine delle tre riprese però, nonostante l’ottima prestazione dell’atleta nostrana, la vittoria è andata meritatamente a La Rosa. Altra storia per Bernini nel match di sabato, quando ha incrociato i guantoni con un’altra siciliana, Giada La Vardera (Boxe Team Tranchina). Anche in questa occasione la lucchese ha dimostrato gli ottimi progressi compiuti negli ultimi mesi, ma trovatasi di fronte un’avversaria meno ostica, ha saputo imporsi fin dalla prima ripresa, sfruttando la lunghezza delle leve e la propria mobilità per limitare efficacemente i pericolosi assalti di La Vardera.

Il verdetto ha infatti premiato Bernini, che non è però riuscita a trionfare nel proprio girone, visto che nel match di domenica La Rosa ha battuto la Vardera, ottenendo così la seconda vittoria che le è valsa anche quella del girone. C’è comunque grande soddisfazione da parte della Pugilistica ma anche del presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi, per l’ottima riuscita dell’evento, che sarà solo il primo di portata nazionale. La nomina di Monselesan come tecnico della nazionale Junior femminile e la scelta della Federazione Pugilistica Italiana di far svolgere questo Round Robin a Lucca valgono come ottimi attestati di stima che fanno ben sperare per il futuro della Pugilistica Lucchese.