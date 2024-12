Puccini in jazz. Musica solidale in San Romano

"Un bel dì vedremo… Puccini in Jazz", s’intitola così il concerto che si terrà alle 18 di sabato 14 dicembre all’Auditorium San Romano. Organizzato da "Sotto le stelle del jazz" e Caritas diocesana di Lucca, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lucca e la ditta Bianchi Costruzioni, il concerto vedrà protagonista sul palco il "Riccardo Arrighini e Andrea Tofanelli Jazz Duo". Sarà un viaggio emozionante, immersi nella musica del grande Maestro, in quei risvolti però inaspettati che si sono snodati in un secolo di storia e hanno portato quelle melodie immortali dai palchi dell’opera alle sonorità del jazz moderno.

Infatti queste melodie passano al jazz, in una conseguenza che forse lo stesso Puccini percepiva e intravedeva tra le righe del pentagramma al ritorno dal suo viaggio negli Stati Uniti, nella sua villa sul lago, mentre il pianoforte e le sue dita cesellavano quelle struggenti linee vocali e orchestrali che avrebbero per sempre colpito e commosso le platee di tutto il mondo, per generazioni e generazioni. Il concerto a ingresso libero (richiesta la prenotazione al 379 1845703), sarà occasione per raccogliere offerte a favore della Caritas Diocesana di Lucca, e quest’ultima non può che ringraziare non solo l’associazione "Sotto le stelle del Jazz", il Comune del capoluogo e la ditta Bianchi, ma anche i due musicisti, di chiara fama internazionale, che saliranno sul palco. Riccardo Arrighini (pianista, arrangiatore e compositore) e Andrea Tofanelli (trombettista), sono entrambi nati a Torre del Lago Puccini e Viareggio, sulle sponde del Lago di Massaciuccoli dove il Maestro Giacomo Puccini ha vissuto gran parte della sua vita e trovato ispirazione per comporre le sue opere più famose, e sono cresciuti respirando quelle sue atmosfere e colori musicali.

Quelle di Arrighini e Tofanelli sono due carriere che si sono dipanate tra jazz, pop, televisione e musica classica nei festivals e nei teatri più importanti del mondo. Un concerto dunque che cade nell’anno del centenario dalla morte del Maestro, che dà l’opportunità di fare solidarietà ascoltando professionisti che sapranno emozionare.