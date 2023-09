Puccini, eventi al top Il via con Zubin Mehta e la Filarmonica della Scala

Lucca ancora una volta protagonista nel nome di Giacomo Puccini. Presentato ieri, nel ridotto del Teatro del Giglio e alla presenza del presidente del Comitato delle Celebrazioni Pucciniane, Alberto Veronesi, dell’amministratore unico del Teatro Giorgio Lazzarini e del sindaco Mario Pardini, il programma delle celebrazioni. Si parte sabato 16 settembre, alle 18.30, con il Maestro Zubin Mehta che al Giglio dirigerà l’Orchestra Filarmonica della Scala, in gemellaggio con Milano, dove il concerto sarà eseguito - proprio alla Scala - alle 20 di domenica 17. Il programma prevede il Preludio Sinfonico in La maggiore e il Capriccio Sinfonico di Giacomo Puccini e la sinfonia n 4 in fa minore io. 36 di Pëtr Il’ic Cajkovkij.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre il Maestro Ivan Fischer sarà nella buca del Teatro del Giglio di Lucca alla guida della straordinaria Budapest Festival Orchestra e di grandi artisti come Nicola Alaimo e Giacomo Prestia, per tre recite di Gianni Schicchi e per eseguire brani sinfonici e lirici poco conosciuti del Maestro. Mercoledì 29 novembre ancora Zubin Mehta alla guida dei Wiener Philharmoniker e dei Wiener Singverein der Musikfreunde Gesellschaft, in gemellaggio con il Konzerthaus di Vienna, che eseguiranno il concerto il 28 novembre con la Messa a 4 voci a orchestra di Puccini ed il "Libera me" dal Requiem di Verdi. I Wiener con il coro porteranno a Lucca ben 180 artisti di straordinario valore.

"Prosegue l’idea di unire il territorio nel nome di Puccini – ha ricordato Lazzarini – siamo orgogliosi di ospitare simili eventi dopo il concerto di Beatrice Venezi. La città di Lucca sta dimostrando una ritrovata dinamicità". "Devo ringraziare innanzitutto la professionalità di chi lavora a Teatro – ha ricordato Pardini che aveva al fianco anche il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti – e sono convinto che nel nome di Puccini supereremo ogni problema". "Sono onorato di queste manifestazioni – ha ricordato Veronesi che ha sottolineato a sua volta la ritrovata vitalità di Lucca – con artisti di livello internazionale che arrivano a Lucca in uno spazio di tempo così ravvicinato. Peraltro è la prima volta che i Wiener accettano un progetto esclusivo in Italia, che non viene replicato in altre città. Con queste manifestazioni Lucca e le terre pucciniane si presentano al centro del mondo musicale internazionale e pongono Puccini su un livello celebrativo totalmente inedito rispetto ad ogni iniziativa del passato, anche per il livello delle partnership: Milano, Vienna e Budapest, le tre grandi capitali della musica del mondo alle quali Lucca si affianca, insieme alle terre pucciniane, come reale capitale del Maestro".

Fabrizio Vincenti