Puccini Ecco il “Chamber Opera Festival“

Un interscambio culturale con il Messico, undici composizioni liriche in prima mondiale e sei eventi tra Lucca, Firenze, San Daniele e Cascina. Sono questi solo alcuni dei tratti che contraddistinguono il “Puccini chamber opera festival“, la manifestazione organizzata dalla Puccini international opera composition academy e dall’associazione Cluster, che è giunta quest’anno all’ottava edizione.

"Una manifestazione ormai dal respiro internazionale – ricordano il presidente Cluster Francesco Cipriano e il direttore artistico Girolamo Deraco – che va a coronare il sogno dei giovani musicisti che l’estate precedente partecipano al nostro corso durante il quale, grazie ai docenti, ‘perfezionano’ le proprie opere prima di approdare sul palco. Si tratta di un’esperienza unica, dove ragazzi e ragazze da tutto il mondo possono confrontarsi con oltre 15 professionisti prima del debutto".

Il festival ha beneficiato di un’anteprima il 28 marzo a Firenze con la presentazione dello spettacolo di Sergio Talenti ‘Non più uomo ma scimmia’ mentre l’inaugurazione vera e propria si terrà domani alle 18 al teatro di San Girolamo con lo spettacolo - inserito nel cartellone di ‘Lucca Classica’ – che comprende due opere da camera: ‘Glitch’ diretta da Daniel Toledo Guillén e ‘Imago’ da Mauro Bedendi. La prima ensemble musicale è composta dal trio di percussionisti Q-Sion provenienti da Monterrey. E proprio grazie a questo scambio culturale – in collaborazione con l’associazione Sol Sonoro – a dicembre alcune opere saranno selezionate per essere eseguite in Messico, dove si terrà anche un corso ‘gemello’ a quello lucchese.

Il programma prosegue il 3 maggio, sempre alle 18 in San Girolamo, conIn programma altre due opere: “Unotrasoto”, ópera de cámara para voz, clarinete bajo, percusión, performer y actor di Noé Gutiérrez, EroS, ópera de cámara para acting soprano, video, clarinetes, set de percusión y fixed media di Paula Piñeiro: Karla Flores, Paula Piñeiro libretto. Luis D. Vázquez, Paula Piñeiro video. Regia di Girolamo Deraco e Alessandro J. Bianchi. Il 10 maggio il festival si trasferirà alle 17 al Conservatorio Mascagni di Livorno con altre due opere in prima assoluta: ‘Infiniti lieder’ – con Girolamo Deraco, Fabio De Sanctis De Benedictis, Eduardo Caballero e Alejandro Padilla – e ‘EsSenti’ di Alessandro J. Bianchi e Girolamo Deraco.

Il 18 maggio la rassegna volerà a San Daniele del Friuli con tre opere da camera: la replica di ‘EsSenti’, ‘Choquizilhuitl’ di Eduardo Caballero e ‘Canti Nahuatl – lingua nativa messicana - nell’orchestrazione di Linda Aguirre, Cielo Padilla, Gerardo Sauceda e Clemente Longoria. Il festival si chiuderà il 25 maggio alle 21 nella Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano di San Casciano con ‘Figlia del tuo figlio’ di Marco Simoni, ‘Stabat Mater’ di Girolamo Deraco e ‘Gemma’ di Lorenzo Petrizzo.

Il festival non sarebbe possibile senza il contributo delle Fondazioni Cassa di risparmio e Banca del monte di Lucca, Vivi Lucca e Cesvot.

Jessica Quilici