Puccini, anniversario in musica . I Wiener Philharmoniker al Giglio

Tanti eventi sul territorio e tanta musica, per il 99esimo anniversario della morte di Puccini che ricorre oggi. Primo fra tutti il concerto dei Wiener Philharmoniker stasera al Teatro del Giglio diretti per l’occasione dal Maestro Adam Fischer. Il programma della serata è dedicato alla Messa a 4 voci di Giacomo Puccini e al Libera me dal Requiem di Verdi.

Un evento che apre idealmente le celebrazioni pucciniane che andranno avanti fino al 2024, anno del centenario della morte del maestro e i cui eventi sono coordinati del comitato guidato dal maestro Alberto Veronesi.

Solisti di fama internazionale saranno per l’occasione impegnati nel concerto: il soprano Alessia Panza, il tenore Vittorio Grigolo e il baritono Massimo Cavalletti. Con loro, sul palcoscenico del Teatro del Giglio, il Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien diretto da Johannes Prinz. Un unicum in Italia che ha avuto una sola “replica“ ieri sera al Konzerthaus di Vienna.

L’Associazione musicale lucchese per indisposizione del soprano ha dovuto rinviare il proprio omaggio al maestro al 7 dicembre alle 21 al Boccherini l’omaggio a Giacomo Puccini e a grandi autori a lui contemporanei come Ravel e Debussy. Lo spettacolo vedrà protagonisti il soprano Maria Novella Malfatti, la giovane violoncellista Francesca Gaddi e due apprezzati solisti nonché docenti del Conservatorio “Boccherini”, il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati. In programma anche alcune composizioni del lucchese Federico Favali, in prima esecuzione assoluta.

E’ invece in calendario per sabato alle 21.15 nella chiesa Santa Maria Forisportam il concerto "Requiem per Puccini" del Gruppo Corale Santa Felicita. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Lucca, presenta un programma musicale di grande richiamo, valorizzando musiche, realtà musicali e corali del nostro territorio.

La Fondazione Simonetta Puccini partecipa alle celebrazioni per l’anniversario della morte di Giacomo Puccini unitamente alla Città di Viareggio e alla Fondazione Festival Pucciniano. Le celebrazioni si svolgeranno oggi sul Belvedere Puccini a Torre del Lago a partire dalle ore 11 e comprenderanno un omaggio alla tomba del Maestro, sepolto nella sua casa.

