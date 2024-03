Pubblica amministrazione del futuro. La sfida dell’intelligenza artificiale

Si parlerà di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione stamani alle 9.30 nella Cappella Guinigi del complesso di San Francesco. L’iniziativa, indubbiamente interessante perché rappresenta una giornata formativa, è organizzata dalla Provincia di Lucca e da IMT Alti Studi. Si tratta di un evento rivolto al personale degli enti pubblici del territorio ed è occasione di conoscenza per studenti, associazioni di categoria e imprese, così come per qualsisi cittadino. La giornata affronterà alcune delle domande che ormai da tempo interrogano l’opinione pubblica perché si affacciano sul “nuovo mondo” dell’intelligenza artificiale. Per esempio, su quale sarà l’impatto nella pubblica amministrazione e dell’opportunità dell’I.A. nel rispetto della privacy, nella raccolta e conservazione dei dati sensibili. E poi, la domanda dalla quale si generano molte aspettative: risucirà a migliorare l’efficienza dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione?

"L’appuntamento ha l’obiettivo di far riflettere e approfondire temi attuali che vedono la possibile introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei processi amministrativi – si legge in una nota – l’adozione dell’IA promette sia possibilità finora inesplorate, sia di rivoluzionare le modalità di erogazione dei servizi pubblici, prospettando soluzioni innovative per una gestione più efficiente e una risposta più rapida alle esigenze dei cittadini".

L’intelligenza artificiale, intesa come aiuto nella programmazione, nella mobilità e nella sanità ma anche uno strumento in grado di dare risposte ai cittadini identificando tendenze e modelli di offerta dei servizi. Prosegue la nota: "Le ‘ChatBot’ e gli assistenti virtuali, sono in grado di dare risposte in tempo reale eliminando barriere linguistiche e facilitando l’accesso alle persone con disabilità, così da rendere i servizi pubblici più accessibili a una gamma sempre più vasta di utenti". Interverrano il rettore di IMT Rocco De Nicola e il presidente della Provincia Luca Menesini, con l’introduzione agli interventi del direttotre generale di Palazzo Ducale Roberto Gerardi e quello di Marco Gori dell’università di Siena.

Seguiranno Marinella Petrocchi del Cnr che parlerà di evoluzione dell’IA e strumenti attuali,mentre Fabio Pinelli di IMT si concentrerà su ChatBot, smart mobility e utilizzo della IA nella sanità. Infine Gabriele Costa di IMT affronterà gli aspetti legati alla normativa sulla sicurezza, sulla privacy, sulla governance e sulla gestione dei rischi. Info e iscrizioni a [email protected] e 0583-417344 – 417704.

Maurizio Guccione