L’ultimo tassello.

Il completamento dell’opera

di realizzazione di fognature e acquedotto da parte

del Comune di Capannori

e di Acque Spa: da domani

la Provincia procederà con l’asfaltatura del viale Europa. Come si ricorderà, si è trattato di un intervento molto complesso, lungo un tracciato di 10.247 metri da viale Europa all’incrocio con via della Chiesa di Marlia fino a via Nuova

di Paganico. Si tratta di lavori sulla Provinciale 29 che

si aggiungono a quelli già svolti nei mesi scorsi e che rientrano nel programma pluriennale straordinario di manutenzione viaria di competenza di Palazzo Ducale. Per limitare il più possibile i disagi, i lavori

si svolgeranno di notte:

dalle 20 alle 6 fino alla mattina di sabato 23 marzo. Il traffico sarà comunque aperto e regolato dai movieri in loco. Nel dettaglio i tratti interessati per il rifacimento

della pavimentazione ammalorata sono: quello compreso tra via dei Masini e via S.Donnino e quello

tra via della Chiesa di Marlia e via del Monumento. Inoltre,

per ottimizzare l’intervento sarà ripristinato il tratto interessato dai lavori di Acque spa posto nei pressi di via della Chiesa di Marlia. La Provincia

di Lucca, per questi lavori

di manutenzione, investe

circa 120mila euro.

Ma. Ste.