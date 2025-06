Protezione civile. Lavori alla caserma dei Vigili del Fuoco

Nella sede dell’Unione Comuni Garfagnana si è tenuto un incontro tra la presidente onorevole Raffaella Mariani e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ingegner Calogero Daidone in occasione della sua promozione a comandante generale della Provincia di Cuneo in Piemonte. Il comandante Daidone ha voluto esprimere un sentito e vivo apprezzamento per l’investimento fatto dall’Unione Comuni Garfagnana. Si tratta di un intervento che fa parte di un progetto più ampio, "Sos-Garf: la Garfagnana pronta alla gestione dell’emergenza", che prevede una serie di opere di potenziamento, ampliamento e adeguamento del Centro operativo intercomunale di Protezione civile della Garfagnana e della Caserma dei Vigili del Fuoco limitrofa, il tutto nell’ottica di migliorare e ottimizzare la gestione dell’emergenza sul territorio.

Il progetto, realizzato nel rispetto delle prescrizioni Enac, con la colorazione bianca e rossa della lamiera grecata e l’inserimento delle luci di segnalazione alle estremità della copertura, ha consentito la realizzazione di una nuova struttura da adibire a rimessa per i mezzi di pronto intervento presenti nella caserma. La nuova costruzione, adiacente al fabbricato già esistente, è stata realizzata con una struttura in acciaio e fondazioni in calcestruzzo armato. Le sue dimensioni permettono di ospitare anche mezzi di notevoli dimensioni che potranno accedere da entrambi i lati della costruzione. A corredo dell’opera principale sono stati realizzati ulteriori interventi all’interno dell’edificio esistente al fine di garantire una migliore fruizione degli spazi interni anche in funzione dell’organigramma degli utilizzatori della struttura.

Sono stati realizzati, inoltre, alcuni interventi accessori di manutenzione straordinaria che permetteranno di prolungare la vita utile delle strutture in calcestruzzo armato deteriorate e un migliore utilizzo degli spazi interni della caserma. "A nome di tutti i sindaci – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – desidero ringraziare il comandante Daidone per l’importante lavoro svolto e per la proficua collaborazione con il nostro Ente che ha investito nel miglioramento della caserma di Castelnuovo, oggi funzionante a pieno regime. Al comandante vanno i migliori auguri per il proseguo del suo servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, che rappresenta una presenza costante sul territorio e un presidio fondamentale per la sicurezza del cittadino". Alla fine dell’incontro un cordiale scambio di doni tra le due autorità.

Dino Magistrelli