Lucca, oltre 50 trattori in corteo per reclamare la tutela del cibo

Lucca, 24 gennaio 2024 – Un corteo di oltre cinquanta trattori guidati dagli operatori del settore agricolo della Lucchesia ha sfilato questa mattina lungo le principali arterie stradali che collegano Capannori a Lucca.

La manifestazione, promossa dalle associazioni locali degli agricoltori, ha preso avvio a Capannori, dove era stato organizzato un primo presidio: da qui è partito il corteo dei trattori che ha attraversato la zona del casello autostradale di Capannori, la via Romana, per proseguire in via Pesciatina e in viale Marconi a Lucca, dove la protesta si è conclusa in piazzale Don Baroni. Il corteo è stato promosso per tutelare il cibo e per chiedere una revisione del green deal. La manifestazione ha creato problemi di traffico per gran parte della mattinata sulle strade che collegano Capannori a Lucca.