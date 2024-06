Proseguono gli interventi di restauro del selciato in piazza San Frediano

È in corso in piazza San Frediano il restauro di alcuni tratti dell’antico selciato in pietra. Nei punti dove le pietre erano irrimediabilmente danneggiate si sta provvedendo alla sostituzione con nuovi elementi realizzati nella caratteristica pietra di Matraia. Le nuove pietre sono trattate con il procedimento della fiammatura che rende la superficie ruvida e intonata alle pietre più antiche.

Si tratta di una una vera e propria opera di manutenzione e prevenzione. Gli operai delle ditte incaricate infatti intervengono là dove ci sono pietre smosse per rimurarle ed evitare che si danneggino. Là dove le pietre sono consunte, rotte e ricoperte d’asfalto per precedenti interventi d’urgenza, si procede alla sostituzione con nuove pietre di Matraia.