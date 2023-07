Prosegue il talent in centro Ecco la seconda serata

Stasera, alle 21, a Castelnuovo, in piazza delle Erbe, seconda apertura serale dei negozi, seconda semifinale della VI edizione di Garfagnana’s Got Talent e infine la possibilità di gustare specialità gastronomiche tipiche a 1 euro. Il centro storico diventa area pedonale già dalle 18. Con la conduzione di Morris, al secolo David Vanni e Gloria Tonini, volto noto di Canale 50, la giuria composta da Lorenza Rocchiccioli, Ilenia Bizzarri, Matteo Marcalli, Alessandro Pedreschi, Ugo Menconi e Michela Innocenti, valuterà i 15 concorrenti per sei posti verso la finalissima di venerdì 28 luglio, che sarà trasmessa in diretta da Radio Star.

Stasera i concorrenti sono il coro Donne in cerca di guai, Matilde Conti, Matthias Muccini, Carolina Remo, Gruppo Hip Hop della Scuola Dance Academy di Silvia Deiana, Maria Fontanini, Jenny Rossi, Jonathan Mazzei, Alessia Albergoni, Gruppo ballo della Scuola Armonia del movimento, Marco Carrieri, Nicola De Vitis, Matilde Danti, Elisa Rossi e Giulia Guidi.

Ci sarà anche un premio speciale per un concorrente che parteciperà al Lido Festival - Artisti di domani, nella serata di mercoledì 19. Ricordiamo che il primo premio del Talent è di 2mila euro in buoni acquisto grazie a Cartiera Lucart e l’azienda Idrotherm. La serata è promossa dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. Infine diverse postazioni gastronomiche ad un euro: alla Barchetta il cocomero, in piazza Umberto la polenta fritta (Bottega del Gelato e Il Pradiccolo), in via Vittorio Emanuele i calzoncini (pizzera Ginestri), i corn dog in via Garibaldi (Birreria Lo Struzzo), il gelato gusto Puffo in centro (In Gelateria).

Dino Magistrelli