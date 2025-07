Proroga al 15 luglio per i contributi al Piano Operativo

L’amministrazione comunale di Capannori ha prorogato fino al prossimo 15 luglio la possibilità di presentare contributi, manifestazioni di interesse e proposte al Piano Operativo, lo strumento urbanistico che, partendo dagli Indirizzi del Piano Strutturale Intercomunale, definisce nei dettagli la disciplina urbanistica per la trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale individuando le aree in cui è possibile effettuare interventi edilizi ed operazioni di trasformazione, o prevedere opere e i servizi di pubblico interesse.

"Abbiamo deciso di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di contributi al piano operativo, anche inseguito alle necessità emerse durante gli incontri pubblici realizzati sul territorio finalizzati all’ascolto e alla raccolta di idee, suggerimenti e proposte sui temi utili alla formazione del Piano – spiega l’assessore all’urbanistica, Davide Del Carlo –. Riteniamo infatti di fondamentale importanza facilitare in tutti i modi la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla stesura di questo importante strumento di pianificazione urbanistica".

I contributi possono essere presentati on line sul sito del Comune al seguente link https://tinyurl.com/y9avuvce. Per facilitare questo processo e quindi dare informazioni e supporto a coloro che vogliono presentare contributi tutti i mercoledì mattina fino al 15 luglio (dalle ore 9 alle ore 12.30) sarà attivo in Comune uno specifico Sportello al quale si può accedere con appuntamento prenotandosi attraverso la sezione ‘Prenotazione appuntamenti’ presente sulla home page del sito del Comune selezionando l’Ufficio Pianificazione territoriale.

Red. Luc.