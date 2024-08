Pronti per Cavalleria Rusticana . Dirirgerà l’opera Mauro Fabbri

Domani alle 21.15 all’auditorium del Suffragio andrà in scena, per la prima volta a Lucca, la Cavalleria Rusticana, opera in un atto in forma scenica. Uno spettacolo sincero e commovente con un’azione scenica fluida e naturale: una fusione dell’opera lirica con il teatro drammatico, che rinnova l’esperienza, anche attraverso l’intervento del regista di prosa, che ha introdotto alcune novità, come, ad esempio, il coinvolgimento nell’azione scenica dei bambini-attori.

La produzione vanta un cast eccezionale: i protagonisti, coristi e i professori d’orchestra del prestigioso Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Festival Puccini di Torre Del Lago. Dirigerà l’opera il maestro Mauro Fabbri.

La Cavalleria Rusticana è un grande capolavoro del verismo scritto più di 100 anni fa, che racconta la storia di amore e tradimento, con la sua musica piena di cantilena passionale, che si avvicina alle canzoni popolari, con i suoi contrasti emotivi che aumentano l’intensità della trama , con il drammatico scontro di personaggi umani e la calma della natura primaverile, rimane molto attuale anche ai giorni nostri.

Il cast è così composto: Santuzza, giovane contadina - Tatiana Leksy, Turiddu, giovane contadino - Davide Ciarrocchi, Alfio, carrettiere - Massimo Naccarato, Lola, moglie di Alfio - Martina Barreca, Lucia , madre di Turiddu - Sofia Olivieri.

Il direttore d’orchestra è Mauro Fabbri e alla regia ci sarà Artemy Nikolaev, mentre di disegno e luci si occuperà Tiziano Panichelli. Scenografia e costumi spettano a Elisabetta Milos mentre l’organizzazione all’“Associazione culturale Arte Infinita”, Coro lirico “Arte Infinita”, Ensemble strumentale “Musica infinita”.

La “Cavalleria Rusiticana” replicherà, sempre nel mese di settembre, con due appuntamenti immancabili. Il primo sarà sabato 14 all’auditorium del Suffragio, mentre il secondo è in programma per mercoledì 25 settembre al Teatro San Girolamo. Per informazioni su biglietti e prenotazioni contattare il 3317310412, oppure consultare la pagina www.musica-infinita.it