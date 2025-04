"Pronti a fare altre due rotatorie". Annuncio a sorpresa del sindaco

A breve saranno realizzate altre due rotonde sul territorio di Capannori. La prima, sulla via Sottomonte a Guamo, di fronte alla pizzeria Irma, per dare un punto di riferimento, ha già la progettazione pronta e sta per scattare l’iter per la gara. La seconda, all’incrocio su via Masini e via dei Bocchi sul viale Europa avrà bisogno di più tempo, ma è in un punto strategico dove la densità di traffico è inimmaginabile. E’ emerso a margine dell’inaugurazione della doppia rotonda a Lunata sulla Pesciatina, tra le vie Madonnina e dell’Ave Maria. Erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente della provincia di Lucca Marcello Pierucci, i consiglieri regionali Valentina Mercanti e Mario Puppa con il sindaco, Giordano Del Chiaro che ha tagliato il nastro di una infrastruttura attesa da decenni. Dopo la pandemia il clic decisivo, anche se non sono mancati imprevisti, come un ricorso al Tar, modifiche dell’opera affinché diventasse condivisa da attività del posto e residenti, fino all’ultima polemica delle difficoltà dei Tir ad attraversare il rondò. Ma adesso, dopo circa un anno di cantiere, con la statua della Madonnina ritornata al suo posto restaurata, tutto è diventato realtà. C’era anche il presidente del consiglio Luca Menesini, tutta la giunta e tanti cittadini favoriti dalla bella giornata di sole. Dopo l’inno nazionale e quello della Città di Capannori, eseguiti dalla Filarmonica Puccini di Segromigno Monte, c’è stato il classico taglio del nastro, con annessa benedizione e successivamente si è formato una specie di corteo che ha attraversato le due rotatorie. L’investimento è stato di 715mila euro, di cui 530.132,48 a carico del Comune relativamente alle opere di urbanizzazione quali, marciapiedi, parcheggi, aree ciclopedonali, e 184.867,52 euro sono a carico della Provincia per le opere stradali. Le due rotatorie hanno un diametro esterno di 27 metri e un raggio interno di 11, con una corona di larghezza di 1,5 metri sormontabile e sono illuminate ciascuna con 4 pali con luci a led. Nell’area sono stati installati anche altri punti di illuminazione. Realizzate due aree di sosta pubbliche, una al posto del parcheggio dell’istituto di credito e l’altra posta all’incrocio con via dell’Ave Maria, per 26 posti auto. Ci sono nuovi marciapiedi ed è previsto il collegamento ciclopedonale tra la pista ciclabile presente in via della Madonnina e quella in via dell’Ave Maria.

Massimo Stefanini