Programmatore informatico e due manovali edili

1 programmatore informatico. Azienda ricerca personale per attività di sviluppo software per implementare e manutenere il proprio sorgente per l’elaborazione delle paghe e stipendi e gestione HR utilizzato nell’ambito di aziende e/o studi professionali. Richieste diploma e conoscenze SQL, Sviluppo applicazioni web, SQL Server (gestione basi dati), Visual Basic for Applications, SQL-Base (gestione di basi dati), Visual Basic, SQL-Base (programmazione), Sviluppo di software, SQL Server (programmazione). Si cerca persona competente, motivata e desiderosa di crescere, capace di lavorare in team. Richiediamo di specificare nel CV le competenze acquisite nelle precedenti esperienze di lavoro. Email: [email protected].

2 manovali/e edili. Muratori-trice per lavoro manuale per realizzare opere edili di nuova costruzione e ristrutturazione. Lavoro a tempo determinato. Sede di lavoro: Lucca, Porcari e Capannori. Inviare email a: [email protected].