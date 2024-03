Progetto Lucchese-Fosber. Studenti gratis al Porta Elisa

In occasione delle ultime partite casalinghe, La Lucchese ha attivato con Fosber un progetto per portare gratuitamente allo stadio i giovani studenti delle scuole superiori di Lucca. Un accordo che rientra nella partnership con l’azienda, che punta ad avvicinare sempre più ragazzi agli spalti del Porta Elisa. Per il momento l’accordo è stato trovato con l’I.T. Economico "F.Carrara", l’I.T. Tecnologico CAT "L.Nottolini" e l’I.T. Tecnologico Agrario "N. Brancoli Busdraghi".La partita che ha dato il via al progetto è stata quella contro il Cesena, giocata la scorsa domenica 24 aprile, mentre le prossime saranno i due derby contro Arezzo e Carrarese. Gli studenti e le studentesse delle scuole superiori Carrara, Nottolini e Busdraghi saranno accolti gratuitamente allo stadio grazie alla partnership con Fosber. Questo gesto simbolico non solo offre loro l’opportunità di vivere l’emozione del calcio dal vivo, ma promuove anche valori fondamentali come l’inclusione, la passione e il rispetto reciproco.

Come sottolineato da Fosber, questa iniziativa è motivata dalla volontà di ispirare i più giovani attraverso la passione per lo sport e di condividere con loro principi fondamentali che vanno oltre il campo da calcio. La Lucchese 1905 ha accolto con entusiasmo questa partnership e comunica che il progetto andrà avanti fino a dicembre 2024, con l’obiettivo di coinvolgere sempre nuove scuole.