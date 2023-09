Produceva e spacciava dai domiciliari Riportato in carcere un 39enne

La Polizia di Stato arresta un italiano di 39 anni per produzione di sostanza stupefacente durante i domiciliari. La sera del 29 agosto, durante i consueti controlli, le volanti si sono imbattute in un controllo fuori dalla norma. L’uomo in questione, che era stato condannato a 1 anno e 6 mesi di domicilairi per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel 2019. I poliziotti si sono accorti subito, dall’uscio della porta, che c’era qualcosa di strano, in particolare da una stanza proveniva una luminescenza tipica delle serre, pertanto, insospettiti, hanno proceduto al controllo trovando 6 piantine di marijuana. L’appartamento, nel quartiere San Vito di Lucca, era stato trasformato in un vero e proprio luogo di produzione e smercio di droga. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Il Tribunale di Sorveglianza di Pisa ha convenuto che la misura della detenzione domiciliare non fosse più idonea e ha istantaneamente sospeso la misura disponendo l’immediata traduzione in carcere. Gli operatori della Volante della Questura di Lucca, hanno eseguito la misura nella stessa giornata, conducendo il soggetto presso la Casa Circondariale di Lucca.