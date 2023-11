Prodotti non a norma. Sequestrati oltre 1000

I militari della Guardia di Finanza di Lucca hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali della lucchesia, all’esito dei quali sono stati trovati e sottoposti a sequestro oltre mille prodotti non sicuri, tra cosmetici, accessori per il bagno e bombolette spray. Tali controlli hanno permesso di individuare 2 operatori al dettaglio presenti nella città di Lucca dediti alla vendita di prodotti senza i previsti standard di sicurezza per il consumatore.

In particolare gli agenti hanno sequestrato circa 800 pezzi tra prodotti cosmetici, quali smalti e lucida labbra e bombolette spray, privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo e senza marchio “CE”.

Successive investigazioni hanno consentito di individuare un ulteriore esercizio commerciale lucchese, anch’esso gestito da cinesi con diversi prodotti in vendita privi di indicazioni minime o comunque illeggibili, oltre

200 prodotti e accessori per il bagno, quali ricambi idraulici e soffioni per docce, la cui etichettatura non rispettava gli standard previsti dalla normativa nazionale e internazionale.

Ai titolari delle due attività sono stati elevati appositi verbali di accertamento per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa (che potrà arrivare fino a oltre 35 mila euro) da parte della Camera di Commercio di Lucca, mentre i prodotti sottratti saranno definitivamente confiscati. Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza testimoniano il costante impegno del Corpo nell’attività di tutela del mercato.