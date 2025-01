Prociv, Unione Comuni e Regione a confronto

Utile e interessante incontro-confronto sulle direttive in materia di Protezione civile con i tecnici della Regione quello che si è tenuto a Castelnuovo alla presenza del responsabile di settore Protezione civile regionale Bernardo Mazzanti e ai funzionari tecnici Paolo Covelli e Simonetta Ruggiero, in particolare per approfondire le disposizioni legislative, mettere a punto l’operatività di sistema e confrontarsi sui contenuti dei Piani di Protezione civile predisposti dall’Ufficio associato dell’Unione Comuni Garfagnana insieme agli Uffici comunali, con il coordinamento dei sindaci.

Tra l’altro il settore Protezione civile della Regione si è complimentato con gli amministratori locali e i tecnici presenti per il sistema di protezione civile locale sviluppato, a livello intercomunale, per definire le varie procedure di intervento da mettere in atto in caso di calamità.

Ora i piani comunali saranno approvati dopo un approfondito studio delle criticità sul territorio e consentiranno alla Protezione civile, alle amministrazioni e ai cittadini di reagire operativamente a seconda delle emergenze.

Dino Magistrelli