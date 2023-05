Primo premio all’orchestra del comprensivo 3

Grande successo per l’orchestra dell l’Ic Lucca 3 che sabato scorso, durante la cerimonia di premiazione, si è aggiudicata il primo premio con ben 96100 punti al 12° Concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”. Un’esibizione emozionante e di alto livello per gli alunni su un palcoscenico che ha visto avvicendarsi numerosissime orchestre ed ensemble cameristici provenienti da tutta Italia. Al primo premio e ai complimenti della giuria, si è aggiunto anche il premio speciale per “l’originalità degli arrangiamenti” delle musiche proposte. Complimenti a cascata per i ragazzi che hanno seguito con importanti risultati il corso di alfabetizzazione musicale che si svolge alla media Carlo Del Prete, e per i loro professori Giulia Matteucci, Fabrizio Graceffa, Monica Poggiani e Angelo Ferrua.