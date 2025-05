Primo maggio a Fornaci. La fiera con tante novità. Pompieropoli per i bimbi

Da ieri pomeriggio ha preso il via la sessantatreesima edizione del primo maggio a Fornaci che oggi vedrà il suo giorno clou. Già ieri si è potuto verificare il buon lavoro organizzativo e di allestimento del comitato primo maggio. In tanti hanno poi visitato le varie esposizioni che occupano, piazza IV Novembre, via Dante Alighieri, via Medi, piazzale don Minzoni, tutta l’area del parco Menichini. Oggi, nel campetto rosso dietro la chiesa, anche il ritorno della bella manifestazione "Pompieropoli", una giornata speciale per tutti i bambini per vivere un giorno da vigile del fuoco.

La mostra-mercato "I sapori della nostra terra" quest’anno è in versione… street e la si trova con diversi banchi ubicati nella zona vicino all’ufficio postale. Piazza IV Novembre ospita la gettonatissima mostra mercato del fiore con circa 15 stand stand dei vivaisti che da sempre animano questo luogo con fiori e piante e che provengono da tutta la provincia. Accanto al monumento ai caduti si trova o lo speciale allestimento dell’Unione dei Comuni della Media Valle con l’aiuola didattica con le piante spontanee che caratterizzano la flora della vallata. A completare questa area, nelle sale del circolino Fornaci 2.0 nella ex scuola elementare una mostra tematica. Si tratta di una ricca esposizione di orologi antichi, anche di rari modelli da campanile; con in mostra anche radio e grammofoni d’epoca.

ll tutto proposto da alcuni collezionisti della Garfagnana. Per quanto riguarda la mostra della motorizzazione, occupa tutta l’area esterna da Via Alighieri a Via Medi, dal Parco Menichini al piazzale don Minzoni. In totale sono presenti quasi 80 stand, dalle auto alle moto, dai mezzi agricoli a quelli per il trasporto, dalle biciclette, ai camper. Non mancano anche stand dedicati a varie sfaccettature del mondo dell’auto come i restauri dei veicoli d’epoca e l’auto tuning, ma anche i noleggi a medio e lungo termine in sostituzione alla vettura di proprietà. La mostra ospita anche esposizioni dedicate al giardinaggio, al tempo libero, ma soprattutto una sempre più ampia presenza di stand sulle energie alternative. Oggi le mostre aprono alle 9 per chiudere alle 20. Come ormai vuole la tradizione l’inaugurazione vera e propria della festa fornacina si terrà proprio stamattina; alle 10.30 il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, civili, militari e religiose.

"Dopo due anni di pioggia finalmente te il primo maggio sarà baciato dal sole mettendo in evidenza come meritano tutte le esposizioni e le proposte - dice il presidente del Comitato 1 Maggio Nicola Barsotti - voglio ringraziare tutti i membri del Comitato, che si impegnano per la riuscita della festa, ma anche tutti i Fornacini che ci supportano".

Luca Galeotti