Primo lotto dei restauri al Villino

Si avviano alla conclusione i lavori di restauro degli esterni del Villino di Giacomo Puccini a Viareggio, storico edificio risalente fra il 1918 e il 1920 in viale Buonarroti, a pochi passi dalla pineta di ponente e dalla passeggiata dove Puccini abitò stabilmente dal 1921 e dove compose la sua ultima opera Turandot. Lo fa sapere, in una nota, la Fondazione Giacomo Puccini.

"Nei giorni scorsi – si legge – si è svolto un sopralluogo al cantiere a cura di alcuni dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Giacomo Puccini che ha visto la vice presidente Maria Pia Mencacci, Piero Ciardella, Ilaria Del Bianco, Simone Grandi, Franco Mungai, assieme al direttore Luigi Viani, all’architetto Monica Marchetti, responsabile del progetto di restauro, e ai rappresentanti e tecnici dell’impresa incaricata dei lavoro; questo primo lotto di lavori, ha riguardato il delicato restauro delle facciate e del tetto; la copertura gravemente danneggiata durante la Seconda guerra mondiale e più volte rimaneggiata, rappresentava la parte più critica e complessa dell’intervento che ha comportato lo smontaggio e il rimontaggio delle carpenterie, a sostegno di ben 18 spioventi, con la sostituzione degli elementi degradati o rotti".

Rinnovate anche le gronde e il sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane. "I lavori – conclude la nota – sono finanziati dal Comitato per il Centenario dalla Morte di Giacomo Puccini e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per un importo complessivo di 2.050.000 euro". Dalla Fondazione Giacomo Puccini fanno sapere che è in programma un secondo lotto di interventi.