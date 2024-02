Primato Tau per numero di reti segnate in trasferta. E contro Follonica Gavorrano sogna il sorpasso

Tre gol come all’andata con il Cenaia. Solo che stavolta sono stati tutti del Tau: contro la peggiore difesa del torneo a segno Capparella, Bruzzo, Noccioli per la sesta vittoria esterna della stagione, la seconda nel girone di ritorno per gli amaranto (meglio solo il Livorno con sette). Il Tau è anche la squadra con il primato di reti segnate in viaggio, ben 24, nessuno come la formazione di Altopascio. Adesso a quota 42 la salvezza è raggiunta, come argomentava mister Venturi.

Mancano dieci gare alla fine, quarto posto in classifica, piena zona play-off e la prima posizione, attualmente della Pianese, che dista appena sei punti e con lo scontro diretto sull’Amiata all’ultima giornata. Domenica prossima nella sfida con il Follonica Gavorrano in casa, con i maremmani a quota 45 punti, ci potrebbe pure scappare il sorpasso. Ma ci sarà tempo per pensarci. Intanto con il ritorno degli infortunati (manca solo Andolfi ormai), la squadra ha ritrovato equilibrio. Peccato per il ko contro il Livorno, il pareggio avrebbe consentito di rimanere davanti ai labronici, ma ormai bisogna guardare avanti. Dopo il match contro i maremmani nel prossimo turno il calendario è abbastanza in discesa per capitan Bernardini e compagni, con l’insidia dei derby con il Ghiviborgo e con il Real Forte Querceta, entrambi in trasferta.

La stagione è già molto positiva adesso, si tratta soltanto di mettere la ciliegina sulla torta. E non si tratta di vincere il campionato, ma di continuare su questa linea che per il momento coniuga tutte le componenti della mission amaranto: valorizzare i giovani disputando contemporaneamente uno straordinario campionato. Il prossimo anno chissà, magari le strategie e gli obiettivi della società cambieranno. Dopo la salvezza alla prima esperienza in serie D e dopo i possibili play-off in questa stagione, magari si alzerà l’asticella.

Massimo Stefanini