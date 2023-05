Prima crono “città di Capannori“ Modifiche ai percorsi dei bus

Autolinee Toscane informa che oggi, dalle 14.30 alle 20, si svolgerà la prima crono Città di Capannori e quindi verrà istituito il divieto di transito veicolare di via Tazio Nuvolari a Carraia; pertanto, si rendono necessarie variazioni di percorso alle seguenti linee di autobus del trasporto pubblico locale. Linea E17 Lucca-S.Ginese delle ore 14.12: dopo Paganico prosegue sulla variante Romana, alla rotonda (Rustichetto), via della Madonnina, prosegue su via di Tiglio. Linea E79 Marlia-S.Leonardo in Treponzio delle 16.10 e 17.10: da via Piaggia a destra su variante Romana, alla rotonda (Rustichetto), via della Madonnina, prosegue su via di Tiglio. Linea E17 S.Ginese-Lucca delle 14.50 e Linea E79 S.Leonardo in Treponzio-Marlia delle 15.40 ed ore 17.40: i mezzi non svolteranno in via Tazio Nuvolari, ma proseguono su via di Tiglio, via della Madonnina, variante Romana regolarmente.