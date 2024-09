Toscana Pride a Lucca, tutte le info utili

Dopo giornate di nuvole e pioggia a Lucca ecco arrivare…l’arcobaleno. Tutto pronto per il Toscana Pride che, come annunciato, quest’anno vedrà protagonista proprio la nostra città. L’evento, al quale oggi sono attese migliaia di persone pronte a manifestare contro l’omolesbobistransafobia, ha ricevuto il sostegno di tante associazioni ed enti del nostro territorio ma, senza sorpresa, anche tante critiche.

Le polemiche si sono accese già diverse settimane fa quando è stata ufficializzata la data – e soprattutto la location – della manifestazione. Il primo a negare all’evento il patrocinio è stato proprio il sindaco di Lucca Mario Pardini: una decisione rimbalzata in poche ore anche sulla stampa nazionale che ha però trovato anche il consenso di numerosi lucchesi. Tanti, infatti, coloro che non ritengono opportuno che lo svolgimento di questa manifestazione sia stato fissato proprio a ridosso delle festività religiose della Santa Croce, in programma il 13 settembre. A finire nel calderone delle polemiche anche l’arcivescovo Paolo Giulietti che, pur condannando le violenze e le discriminazioni subite dalle persone Lgbtiq+, non darà il suo pieno appoggio all’evento. A far discutere anche lo striscione “Ma liberaci dal male” esposto dalla Rete dei patrioti di fronte alla basilica di San Frediano. Secondo i militanti, che hanno chiesto all'amministrazione una presa di posizione più decisa e coraggiosa, quella del Pride si tratterebbe infatti di una "manifestazione ridicola e provocatoria". Tanti però anche coloro che arriveranno a Lucca per sostenere l'evento: a dare il patrocinio alla manifestazione, arrivato proprio nelle scorse ore, anche il Comune di Viareggio. All’evento sarà presente anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. A dare la propria adesione anche tante associazioni del terzo settore, gruppi politici e sindacati. Il Pride sarà anche occasione per portare in piazza tanti altri temi forti: tra le bandiere colorate spunteranno infatti anche quelle di Ucraina e Palestina per gridare “no” a guerre e genocidi. Non solo una sfilata festosa, quindi, ma una vera e propria rivoluzione.

Il percorso

Il corteo partirà alle 16 da piazzale Risorgimento, proprio davanti la stazione, e si dirigerà in viale Cavour. Da lì, il percorso si snoderà in viale della Repubblica, ingresso nel centro storico da Porta San Pietro, via Francesco Carrara, poi transiterà lungo tutta la lunghezza di corso Garibaldi fino alla rampa del baluardo San Paolino. Il corteo sfilerà quindi sulle Mura urbane, il tratto del percorso più suggestivo, fra il baluardo San Paolino e quello San Donato. Infine, il corteo scenderà davanti all'Ufficio di informazione e accoglienza turistica in piazza san Donato dove sarà collocato il palco. Lungo tutta la parata saranno presenti volontari dello staff per supporto e informazioni e, per emergenze, ci si potrà rivolgere al personale volontario della Croce Rossa Italiana. L'Official Party del Pride si terrà invece a Torre del Lago, dove la festa coinvolgerà i tre celebri locali della marina.

Modifiche alla viabilità

In occasione del Pride, è stato predisposto il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 di sabato 7 settembre fino alla fine delle operazioni di pulizia dopo la manifestazione in via Montanara, viale Cavour, piazzale Boccherini, piazzale Umberto I, Viale Regina Margherita, nel tratto est di via Francesco Carrara, piazzale San Donato (zona antistante l'ufficio accoglienza turistica) e in piazzale Verdi; inoltre nello stesso giorno e orari divieto di sosta con rimozione per i velocipedi nelle rastrelliere di piazzale San Donato (nei pressi dell'accoglienza turistica, Museo della Zecca e sulle Mura urbane nel tratto interessato dal passaggio del corteo e in corso Garibaldi). Dalle ore 8 fino alle ore 6 di domenica 8 settembre divieto di sosta con rimozione in tutto corso Garibaldi e in piazza della Caserma. Dalle ore 13 di sabato fino alla fine delle operazioni di pulizia dopo la manifestazione, divieto di transito veicolare in viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro, nel tratto est di via Francesco Carrara, in corso Garibaldi, sulle due rampe del baluardo San Paolino, sulle Mura fra baluardi San Paolino e San Donato compresa la rampa di quest'ultimo. Divieto di transito per i velocipedi a quattro ruote su tutti i tratti delle mura interessati dal passaggio del corteo. Il traffico della circonvallazione proveniente da viale Carducci e dalla zona della stazione ferroviaria sarà interrotto solamente dalle ore 16 alla fine della pulizia delle aree dopo il passaggio del corteo. Per garantire il transito dei veicoli fra le ore 13 e le ore 16 sarà istituita un'inversione di marcia (direzione nord-sud) in via Montanara e doppio senso di circolazione nel tratto ovest di viale Cavour ma i mezzi sopra le 3,5 tonnellate provenienti da viale Giusti dovranno trovare un percorso alternativo.

Parcheggi

Dalle ore 22 di venerdì 6 settembre fino alle ore 10 di domenica 8 le sbarre del parcheggio Cittadella saranno alzate per consentire parcheggio residenti nel centro storico e abbonati (con esposto permesso o abbonamento.

Trasporto pubblico

In occasione dell'evento Trenitalia ha messo a disposizione treni aggiuntivi. Il treno di domenica mattina da Torre del Lago è protetto dallo sciopero dei trasporti dell'8 e del 9 settembre.

A Lucca, invece, sarà modificata la viabilità di alcune strade e piazze della città con deviazioni delle linee urbane ed extraurbane. Tra queste la chiusura di Viale della Repubblica/Piazzale Risorgimento ed istituzione doppio senso di circolazione Via Montanara e Viale Cavour.

Tutte le linee urbane ed extraurbane con ingresso ed uscita da Lucca con transito previsto dalla stazione transiteranno dalla circonvallazione lato nord (viale Papi via Carlo del Prete) ad eccezione delle linee 1+,2+,3+,4,5.

Linee E4 – E5 – E10 – E12-E14 provenienti da Via Civitali e Borgo Giannotti: regolari fino a V.le C. del Prete, SX Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, SX P.le Verdi. Linea E8 Altopascio – Lucca: Linea E6 Pescia – Lucca: Linea 6 Capannori - P.le Verdi: da V.le Castracani svoltano a DX su V.le Marconi, V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, P.le Verdi. Linea E7 Pontedera - Lucca: da V.le Cadorna svolta a DX su V.le Pacini, V.le Marconi, V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, SX P.le Verdi. Linea E11 Segromigno – Lucca: da Via dell’Ospedale svolta a DX su V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, SX P.le Verdi. Linea DD Firenze – Lucca: La corsa FI DD in ingresso e uscita da Lucca, NO STAZIONE FS. Linee 51 – 53 – 57 – E18 dirette a Piazzale Verdi: Linea 59 Marlia - Piazzale Verdi: da Viale C. del Prete, SX Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, P.le Verdi. Linee E4 – E5 – E10 – E12 dirette a Via Civitali o Foro Boario: da Piazzale Verdi, DX V.le Papi, V.le C. del Prete poi destinazioni previste dai Turni guida. Linea E7 Lucca – Pontedera: da Piazzale Verdi, DX V.le Papi, V.le C. del Prete, V.le Batoni, DX V.le Marti, dalla rotatoria di Porta Elisa percorso regolare. LINEA E11 LUCCA - SEGROMIGNO CIMITERO: Da P. le Verdi DX V.le Papi, V.le Carlo del Prete, Viale Batoni, Viale Marti, SX Via dell’Ospedale indi regolare Linea E8 Lucca - Altopascio: Linea E6 Lucca - Pescia: Linea 6 P.le Verdi - Capannori: Da P.le Verdi, DX V.le Papi, V.le C. del Prete, V.le Batoni, DX V.le Marti, V.le Marconi, alla rotatoria SX V.le Castracani indi regolare Linee 51 – 53 -57 -59 in partenza da Lucca: effettuano partenza da P.le Boccherini, DX V.le Papi, V.le C. del Prete poi regolare. Linea DD Lucca – Firenze: La corsa FI DD in ingresso e uscita da Lucca, NO STAZIONE FS. Linea 3+ P.le Verdi - Palatucci Effettua il capolinea di partenza dalla fermata LU0875 di Via V. Emanuele, SX Via Veneto indi regolare Linea 3+ Palatucci – P.le Verdi Da Via Veneto svolta a DX in Via V. Emanuele effettua il capolinea di arrivo alla fermata LU0875 di Via V. Emanuele Linea 1+ Ospedale – S. Angelo/Nave: Linea 5 Pontetetto – Via Don Sturzo/P.le Verdi: da V.le Regina Margherita (NO CITTA’) Via Montanara, DX V.le Cavour (VIABILITA’ MODIFICATA), V.le Carducci, DX P.le Verdi dove effettuano la salita discesa utenti al BOX 12, effettuano inversione di marcia SOTTO SUPERVISIONE DI PERSONALE AZIENDALE, uscita città (come sopra descritto nell’immagine 1) da P.le Boccherini riprendono percorsi previsti. Linea 1+ S. Angelo/Nave: Linea 5 Via Don Sturzo – Pontetetto: regolare fino a P.le Verdi dove effettuano la salita discesa utenti al BOX 12, effettuano inversione di marcia SOTTO SUPERVISIONE DI PERSONALE AZIENDALE, uscita città (come sopra descritto nell’immagine 1) da P.le Boccherini SX V.le Carducci, V.le Cavour indi regolare. Linea 2+ Chiasso/Pontetetto – S. Vito:

Deviazione come previsto dalla chiusura di Via della Zecca

Linea 2+ S. Vito – Chiasso/Pontetetto: da Via J. Della Quercia SX V.le Marti, V.le Marconi, V.le Pacini, V.le Giusti, V.le R. Margherita, SX Via Montanara, SX V.le Cavour, Stazione FS, poi V.le R. Margherita SX Via Montanara, DX V.le Cavour (VIABILITA’ MODIFICATA), V.le Carducci poi percorsi previsti. Linea 4 Mugnano – Stazione FS: da rotonda di Porta Elisa DX V.le Pacini, V.le Giusti, V.le R. Margherita, SX Via Montanara (VIABILITA’ MODIFICATA), SX V.le Cavour, Stazione FS

Dalle ore 16 a fine turno chiusura al transito di Viale Cavour

I percorsi delle linee urbane 1+, 2+, 4, 5 saranno ulteriormente modificati, come sotto descritto: Linea 1+ Ospedale – S. Angelo/Nave: da V.le Cadorna svolta a DX su V.le Pacini, V.le Marconi, V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, SX P.le Verdi dove effettuano la salita discesa utenti al BOX 12, effettuano inversione di marcia uscita città da P.le Boccherini riprendono percorsi previsti. Linea 1+ S. Angelo/Nave: regolare fino a P.le Verdi dove effettuano la salita discesa utenti al BOX 12, effettuano inversione di marcia uscita città (come sopra descritto nell’immagine 1) , DX V.le Papi, V.le C. del Prete, V.le Batoni, DX V.le Marti, dalla rotatoria di Porta Elisa percorso regolare. Linea 2+ Chiasso – S. Vito: Giunto alla rotonda di Piazza Italia prosegue su V.Le Luporini, P.le Verdi dove effettua la salita e la discesa degli utenti alla fermata TERMINAL 12, effettuano inversione di marcia uscita città P.le Boccherini, V.le Papi, V.le Carlo del Prete, dalla rotatoria Maria Eletta Martini regolare. Linea 2+ S. Concordio -S. Vito: da V.le Europa prosegue dritto su V.le Carducci, DX P.le Verdi, dove effettua la salita e la discesa degli utenti alla fermata TERMINAL 12, effettuano inversione di marcia uscita città P.le Boccherini, V.le Papi, V.le Carlo del Prete, dalla rotatoria Maria Eletta Martini regolare. Linea 2+ S. Vito – Chiasso: Da Via Jacopo della Quercia DX V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, Viale Papi, P.le Verdi, effettuano la salita e la discesa degli utenti alla fermata TERMINAL 12, effettuano inversione di marcia uscita città da P.le Boccherini dritto in V.le Luporini indi regolare. Linea 2+ S. Vito – Pontetetto: Da Via Jacopo della Quercia DX V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, Viale Papi, P.le Verdi, effettuano la salita e la discesa degli utenti alla fermata TERMINAL 12, effettuano inversione di marcia, uscita città da P.le Boccherini SX V.le Carducci, V.le Europa indi regolare Linea 5 Via Don Sturzo - Pontetetto: regolare fino a P.le Verdi, effettuano la salita e la discesa degli utenti alla fermata TERMINAL 12, effettuano inversione di marcia uscita città da P.le Boccherini SX V.le Carducci, V.le Europa indi regolare Linea 5 Pontetetto – Via Don Sturzo/P.le Verdi: da V.le Europa prosegue dritto su V.le Carducci, DX P.le Verdi, dove effettua la salita e la discesa degli utenti alla fermata TERMINAL 12, effettuano inversione di uscita città poi regolare. Linea 4 Mugnano – Stazione FS: Alla rotatoria non entra in Via Elisa ma prosegue a SX su V.le Pacini, alla rotonda del Celide effettua inversione di marcia ed effettua il capolinea alla fermata LU0467 Pacini 1 Linea 4 Stazione FS – Mugnano: effettua partenza dalla fermata LU0467 Pacini 1

Dalle 17 a fine turno interdizione capolinea Piazzale Verdi fermate lato EST (Ex Cinema) fermate E6, E12, E8 e lato Nord (Suburbano) ed istituzione doppio senso di marcia nella corsia centrale, rimane operativo il capolinea lato biglietteria

Pertanto tutte le corse in arrivo del Suburbano (linee 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59,63, 67, 19) e delle linee extraurbane E12, E8, E6, saranno effettuate nelle corsia esterna di Piazzale Boccherini lato SUD, dove sarà istituito un divieto di sosta e divieto di transito eccetto TPL, mentre le partenze saranno fatte:

LATO NORD di P.le Boccherini (uscita città): Linee 6, 53, 57, 59, E12, E6, E8 LATO SUD di P.le Boccherini (Ingresso città): Linee 19, 54, 55, 5DEVIAZIONI LINEE CON CAPOLINEA IN PIAZZALE BOCCHERINI Linea E8 Altopascio – Lucca: Linea E6 Pescia – Lucca: Linea 6 Capannori - P.le Verdi: da V.le Castracani svolta a DX su V.le Marconi, V.le Marti, V.le Batoni, Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, V.le Carducci, alla rotonda di V.le Europa inverte il senso marcia, V.le Carducci, entra a DX nella corsia dei parcheggi di P.le Boccherini dove effettua il Capolinea Linea E12 Valdottavo - P.le Verdi: Linea E12 Pascoso - P.le Verdi: Linee 51 – 53 – 57 – E18 dirette a Piazzale Verdi: Linea 59 Marlia - Piazzale Verdi: da Viale C. del Prete, SX Via Barsanti e Matteucci, Via delle Tagliate, Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Boccherini, V.le Carducci, alla rotonda di V.le Europa inverte il senso marcia, V.le Carducci, entrano a DX nella corsia dei parcheggi di P.le Boccherini dove effettuano il Capolinea Linee 55 – 58 – 63 – 67 - 19 dirette a Piazzale Verdi: giunte all’intersezione tra V.le Luporini o Via Catalani e Piazzale Boccherini svoltano a DX in V.le Carducci, alla rotonda di V.le Europa inverte il senso marcia, V.le Carducci, entra a DX nella corsia dei parcheggi di P.le Boccherini dove effettua il Capolinea. Linea 54 S. M. del Giudice – P.le Verdi: Linea E18 Vorno – P.le Verdi: Da V.le Carducci entra a DX nella corsia dei parcheggi di P.le Boccherini dove effettua il Capolinea.

Deviazione linee in partenza dal capolinea di piazzale Boccherini

Linea E8 Lucca - Altopascio: Linea E6 Lucca - Pescia: Linea 6 P.le Verdi - Capannori: Linea E18 P.le Verdi - Capannori: effettuano partenza da P.le Boccherini, DX V.le Papi, V.le C. del Prete, V.le Batoni, DX V.le Marti, V.le Marconi, alla rotatoria SX V.le Castracani indi regolare Linea E12 Lucca – Valdottavo: Linea E12 Lucca – Pascoso: Linee 51 – 53 -57 -59 in partenza da Lucca: effettuano partenza da P. le Boccherini, DX V.le Papi, V.le C. del Prete poi regolare. Linee 55 – 54 – 58 – 63 – 67 - 19 in partenza da Lucca: linea E18 Lucca – Vorno: da Corsia di P. le Boccherini DX ingresso città, in P.le Verdi effettuano inversione di marcia uscita città da P.le Boccherini riprendono percorsi previsti.