Prevenzione gratuita al Campo di Marte per l’alopecia areata

1Venerdì 27 ottobre, dalle ore 9 alle 12 negli ambulatori dermatologici della Cittadella della Salute “Campo di Marte” (palazzina D) verranno eseguite visite e consulti gratuiti per la valutazione dei sintomi correlati all’alopecia areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli e peli del corpo.

La struttura di Dermatologia di Lucca, diretta da Carlo Mazzatenta, infatti, aderisce - insieme ad altre 25 strutture sanitarie del territorio nazionale - alla quinta edizione della giornata italiana dedicata ai pazienti affetti da alopecia areata, Nella mattinata di venerdì verranno dunque accolti i pazienti e coloro che ritengono di avere sintomi sospetti di questa patologia, allo scopo di valutare il livello della malattia, affrontare le difficoltà e fugare ogni dubbio nei cittadini interessati.

L’Alopecia Areata Day si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare la sensibilizzazione e la condivisione delle cure. Per garantire il più possibile la funzione di accoglimento e indirizzamento delle persone affette da alopecia che arriveranno a “Campo di Marte” per ricevere informazioni o essere visitate, saranno presenti nel padiglione D i volontari dell’associazione AIPAF ODV (Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends ODV), che indosseranno una spilla per essere facilmente identificati e forniranno tutte le indicazioni del caso.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della SIDEMAST (società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale) e, appunto, dell’AIPAF.