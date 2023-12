Preso giovane spacciatore. La Polizia l’ha arrestato con 90 grammi di cocaina

Ancora un arresto della Polizia nella lotta allo spaccio di stupefacenti, stavolta nel popoloso quartiere di Sant’Anna, zona purtroppo sempre assai “calda“ per lo smercio di droga.

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti ha infatti tratto in arresto un giovane albanese, R.L., classe 2004, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio. Il diciannovenne è stato infatti trovato in possesso di ben 33 involucri per un totale di 37,43 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I poliziotti che hanno operato nell’ambito di questo importante servizio mirato, hanno notato nel quartiere Sant’Anna un’autovettura Fiat Panda che effettuava brevi soste per poi ripartire. Avendo ritenuto sospetto questo comportamento, i poliziotti hanno qundi proceduto al controllo dell’autovettura. E nel corso di questi controlli hanno bene presto rinvenuto, nel vano centrale dell’auto, sotto il porta bicchiere, i 33 involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire e sequestrare altri 45 involucri di cellophane del peso complessivo di 52,87 grammi, sempre di cocaina.

Il cittadino albanese, privo di permesso di soggiorno, è stato tratto in arresto e giudicato con il rito direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.