Presentata la medaglia della Zecca. Una collaborazione lunga vent’anni

Presentata ufficialmente ieri mattina al Museo della Zecca la medaglia ufficiale della manifestazione Lucca Comics & Games 2023 “Together”. La medaglia suggella una collaborazione iniziata ben venti anni fa tra l’organizzazione dell’evento e la Zecca lucchese che vanta ben tredici secoli di storia ed una straordinaria produzione monetale e medaglistica. "La medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games – afferma il Presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca, Alessandro Colombini – nasce dalla rielaborazione del tema voluto per il manifesto: il nostro direttore nonché incisore Roberto Orlandi ha preso i vari elementi che compongono il poster ufficiale, distribuiti in uno spazio rettangolare ed ha saputo comporli in modo equilibrato nello spazio di una medaglia".

La medaglia è realizzata in versioni e tirature diverse, una particolare in argento 925 in numero limitato (solo 50 esemplari punzonati), una versione in lega argentata galvanizzata di cui sono disponibili solo 150 pezzi e poi ovviamente il tipo standard in lega di ottone dorato, disponibile in più ampio numero. Dal 2018 inoltre viene prodotta una versione speciale in rame, anche questa a tiratura limitata e dedicata dall’organizzazione della manifestazione esclusivamente ai clienti Level Up.

Proprio per celebrare la collaborazione tra Lucca Crea e la Fondazione Antica Zecca è intervenuto alla presentazione Andrea Faina, Responsabile Area Level Up di Lucca Comics & Games, oltre che coordinatore di molte altre iniziative fondanti dell’evento. "Anche quest’anno – ha aggiunto il direttore della Zecca Roberto Orlandi - si rinnova l’immancabile tradizione della medaglia di Lucca Comics & Games, che rappresenta un vero must per i collezionisti ma che è anche un simpatico gadget alla portata di tutti che consente di ricordare il tema di ogni annata. Novità del 2023, abbiamo realizzato una piccola spilletta, una “pin” con il disegno del manifesto".

Presente anche il responsabile commerciale Edoardo Puccetti che ha ricordato che le medaglie, i cataloghi, le edizioni precedenti e le spille saranno disponibili durante la manifestazione sia al Museo della Zecca che nello stand di piazza Napoleone.