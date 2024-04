Presentata la lista “Viviamo Barga“. Campani e la sua squadra in campo: "I cittadini al centro del progetto"

Nello stesso giorno, alla stessa ora e nella solita location dove si presentò come candidata a sindaco cinque anni fa (il 24 aprile alle 18 a Villa Moorings) la sindaca uscente Caterina Campani ha presentato di fronte ad una sala gremita la lista e la squadra con la quale correrà per riconfermarsi alla guida del comune di Barga. Tra i candidati al consiglio alcune riconferme, ma anche volti nuovi: i consiglieri comunali uscenti Maresa Andreotti, 62 anni; Beatrice Balducci, 33 anni; Filippo Lunardi, 27 anni; Sergio Suffredini, 33 anni ed anche Lorenzo Tonini, assessore uscente per scuola e attività sportive.

Tra i volti nuovi Alessio Barsotti, 54 anni, magazziniere, membro del comitato paesano di San Pietro in Campo; Luciana Comparini, 64 anni, insegnante in pensione, capo plesso per 15 anni a Fornaci; Alice Mariani, 28 anni, docente di spagnolo al corso serale presso l’ISI Barga; Claudia Martini, 39 anni, dipendente di un’agenzia di viaggi, membro del comitato paesano di Mologno; Gaetanina Napolitano, 67 anni, medico di medicina generale nel comune di Barga; Giuseppe Santi, 57 anni, titolare del Centro Tim di Fornaci e attuale presidente del Centro Commerciale Naturale di Fornaci. Tutti volti nuovi della politica a cui si aggiunge Gabriele Giovannetti, 62 anni, direttore della RSA Villa Pascoli di Barga, assessore dal 1999 al 2014; Dei tre contendenti alla poltrona di sindaco a Barga, Campani è stata la prima ad ufficializzare i nomi che compongono la sua squadra. Quarantotto anni, è stata lei la prima donna a sedere sulla poltrona di primo cittadino a Barga. La sua lista porta il solito nome di cinque anni fa: Viviamo Barga. "Quello che abbiamo presentato oggi - ha commentato Campani - è un gruppo di persone che ha scelto di mettersi al servizio degli altri. Tante anime, diverse e complementari, che hanno la giusta sensibilità per raccogliere una sfida: continuare a lavorare per il bene di Barga e della sua cittadinanza. Nelle settimane che ci separano dal voto ci metteremo in ascolto della gente. Al centro del nostro viaggio ci saranno proprio loro, le persone che abitano Barga ed i suoi paesi".

Da martedì 30 aprile, Campani insieme alla sua squadra incontrerà le cittadine e i cittadini del territorio barghigiano in una serie di appuntamenti.

Luca Galeotti