Presentata la giunta di Pifferi Guasparini

Il Consiglio comunale di Camporgiano, con l’assistenza tecnica del segretario comunale dottor Daniele Sabatini, ha iniziato ufficialmente il mandato amministrativo 2024-2029, guidato dall’avvocato Francesco Pifferi Guasparini. Il nuovo Consiglio per la maggioranza di "Insieme per Camporgiano" è composto da Monica Magazzini, Tiziana Biagioni, Riccardo Fabbri, Danilo Fabbri, Marco Colli, Luigi Bravi e Tommaso Cavani e per la minoranza di "Camporgiano Domani" Elio Satti Bravi, Francesco Telloli e Mauro Masotti.

Il Sindaco ha mantenuto le funzioni e i servizi di rapporti Istituzionali, cultura, progetti strategici e fondi comunitari. Il sindaco Pifferi Guasparini ha poi conferito al consigliere Riccardo Fabbri la nomina di Capogruppo di maggioranza e la delega a lavori pubblici, assetto idrogeologico, protezione civile e sviluppo rurale; al consigliere Danilo Fabbri la delega a manutenzione del territorio, magazzino, parco mezzi, piano neve-piano tagli e illuminazione pubblica; al consigliere Marco Colli la delega a volontariato, associazionismo, sport e tempo libero e consulta giovanile; al consigliere Luigi Bravi la delega a attività produttive, politiche per la montagna, mobilità e trasporti, sicurezza stradale e Casa Vecchiacchi; al consigliere Tommaso Cavani la delega a formazione, orientamento, politiche del lavoro, politiche ambientali e energie rinnovabili, Casa Vecchiacchi.

Componenti del Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana, oltre al sindaco, membro di diritto dell’Ente , sono stati nominati Marco Colli per la maggioranza e Elio Satti Bravi per la minoranza. Presidente del nuovo Consiglio comunale è Tommaso Cavani, vice Marco Colli. Per la minoranza il capogruppo consiliare è Francesco Telloli.

Dino Magistrelli