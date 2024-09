Premio Suffredini, ecco i vincitori

Gli Amici del presepio Maurizio Turriani, Roberto Giusti, Gerardo Cavilli, Ernesto Toni di Pieve Fosciana e Rossano Nardini di Careggine sono i vincitori della IV edizione del Premio "Luigi Suffredini" 2024, istituito dalla Pro Loco di Castelnuovo a partire dal 2021 con l’intento di dare un riconoscimento a quei privati cittadini, gruppi di persone, giovani studenti o realtà locali che si siano distinti o si adoperino per lo sviluppo e la promozione del territorio della Garfagnana. Questa la motivazione per gli Amici del presepio di Pieve Fosciana Maurizio Turriani, Roberto Giusti, Gerardo Cavilli, Ernesto Toni " per avere valorizzato il loro paese esponendo ogni anno nella chiesina di San Giuseppe, nel periodo natalizio, fin dal 1987, la visitatissima mostra dei minipresepi (o diorami) da loro stessi realizzati.

Le loro opere d’arte in miniatura sono oggi divenute un’attrazione che richiama migliaia di persone da tutta la Toscana e oltre". Per Rossano Nardini di Careggine "per avere creato in un terreno di sua proprietà un parco aperto al pubblico, dotato di panchine, tavoli e giochi per i bambini, messo a disposizione gratuitamente per trascorrere alcuni momenti di tranquillità nella natura. Il tutto cogliendo appieno lo spirito di accoglienza e valorizzazione del territorio della Garfagnana, per il quale la Pro Loco ha ideato questo riconoscimento intitolato al compianto professor Luigi Suffredini". Il trofeo, consegnato dal sindaco di Castelnuovo e dal presidente della Pro Loco Silvio Fioravanti, è una fusione in resina argentata che riproduce il Leone rampante, stemma cittadino e logo della Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, accompagnato dal cartiglio "Amate la Garfagnana", che riprende il motto utilizzato costantemente dal professor Luigi Suffredini".

"Numerose- commenta il presidente Fioravanti- sono le iniziative private che fortunatamente la nostra comunità offre in questo senso, ma spesso tali azioni di recupero e sviluppo non vengono valutate adeguatamente o non riescono a ottenere la giusta visibilità. É quindi nostra intenzione premiare, con un riconoscimento pubblico, chi opera, spesso nel silenzio, per il bene della Garfagnana".

Dino Magistrelli